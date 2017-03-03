Bebekler için ev yapımı mamalar

Altıncı aydan sonra anne sütünün yanında bebeğinize “Mama olarak ne vermeliyim?” diye düşünmeyin. Sebze ve meyve pürelerinin bu soruya cevap olacak en sağlıklı seçenekler olduğunu unutmayın…

Bebeğimin yavaş yavaş oturan damak tadı için ilk etapta ona ne yedireceğim konusunda kafamı çok yormadım. Besin değeri yüksek, doktorumun “Bu besini verebilirsin” dediği, mevsimine göre sebze ve meyvelerden püre yapmaya başladım. Çalışan annelerin hazır mamaların yanı sıra kendilerinin de rahatlıkla yapabilecekleri mama tariflerini çocukları için hazırlarken de karışımlarda zaman zaman kendilerini çok tekrarladıklarını ve bebeklerin aynı yemeklerden sıkıldığını gözlemledim.

Pişirme şekli de önemli

Yemekleri hazırlarken pişirme şekli önemli çünkü yanlış pişirme şekliyle besinlerin tüm vitaminini kaybedebilirsiniz. En doğrusu sebzeleri buharda, diğer yemekleri ise kısık ateşte pişirmek. Püre için haşladığınız sebzelerin diri olması daha iyi…

İşte tarifler

Doktorunuza danışarak bebeğinize altıncı aydan itibaren verebileceğiniz üç mama tarifi…

Yeşil Püre

Malzemeler: – 1 avuç yeşil fasulye – 1 kase haşlanmış fasulye – 2 yeşil armut

Yapılışı

Armutları kare kare doğrayın. Yeşil fasulyenin kenarlarını alın. 10-12 dakika yeşil fasulyeyi buharda pişirin. Tüm karışımı buharda pişirin. Kıvam koyuysa içine sıcak su ilave edip karışımı biraz açın.

Pancar püresi

Malzemeler: – Yarım pancar – 3 havuç – 1 kase haşlanmış nohut

Yapılışı

Havuçları haşlayın. Pancarı da buharda pişirin. Biraz da zeytinyağı ilave edip hepsini blendırdan geçirip servis edin.

Brokoli püresi

Malzemeler: – 4 baş brokoli – 2 yaprak çiğ ıspanak – Yarım bardak kuskus – Zeytinyağı

Yapılışı

Sebzeleri yıkayın ve 10-15 dakika buharda pişirin. Kuskusları direkt sıcak suda haşlayıp sebzelerin üzerine ilave edin. Tüm karışımı blendıra koyup zeytinyağını ilave edip karıştırın.