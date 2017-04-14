Bebekler için pratik püreler

Püre, başta yoğun çalışan anneler olmak üzere zaman konusunda sorun yaşayan ebeveynlerin kurtarıcı besin kaynağıdır. Sağlıklı ve taze püreler elde etmek tahmin ettiğinizden çok daha kolay ve pratiktir. Ek gıdaya ilk geçtiğinizde kivi, muz gibi meyvelerden ziyade seçeceğiniz alternatif meyveleri biraz haşlayıp yumuşattıktan sonra püre haline getirebilir ve bebeğinize afiyetle yedirebilirsiniz.

Önce elma verin…

Tatlı, sindirimi kolaylaştıran ve alerjik olmayan elma, hem bebeğiniz için sağlıklı bir besin kaynağı hem de anneler için oldukça pratik bir çözüm oluyor. Elma püresini, doktorunuzun yönlendirmesiyle beşinci ya da altıncı aydan itibaren bebeğinize verebilirsiniz. Bebeğiniz ek gıdaya alıştıktan sonra, pürelerin çeşitliliğini artırabilirsiniz. Aşağıda bulacağınız meyve püresi tarifleri ise bebekler için ideal besin değerinde.

Muz püresi

Hazırlanışı: Bir büyük muzu çatalla iyice ezin. Muz püresi elde ettikten sonra bebeğinizin bu besini daha kolay öğütmesi için pürenin içerisine biraz süt ilave edebilirsiniz.

Tarçınlı elma ve armut püresi

Malzemeler: – Bir adet kırmızı elma – Bir adet armut – İki adet tarçın çubuğu

Hazırlanışı: Elma ve armudu iyice yıkadıktan sonra kabuklarını soyun ve ikiye bölün. Çekirdeklerini ve orta kısımlarını ayırdıktan sonra küçük parçalar halinde kesin. Ufak bir tencerenin içine kesilmiş meyveleri ve tarçın çubuklarını yerleştirin, üzerlerine su ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak meyveler yumuşayana kadar kaynatın. Tencereyi ocaktan alın, suyunu süzün ve meyveleri ister çatal ister blender yardımıyla püre haline getirin. Daha sonra sindirimi kolaylaştırması için püreye süt ekleyebilirsiniz.

Pekmezli şeftali püresi

Malzemeler: – Bir adet şeftali – Bir tatlı kaşığı pekmez – Bir tatlı kaşığı peynir

Hazırlanışı: Şeftalinin kabuklarını soyun ve püre haline gelene kadar ezin. Şeftali püre kıvamına geldikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı beyaz peynir ve bir tatlı kaşığı pekmez ekleyip blender'dan geçirmeye ya da karıştırmaya devam edin. Daha yumuşak ve kolay tüketilebilir bir kıvam elde etmek için püreye süt ekleyebilirsiniz.