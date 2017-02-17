Bebekler için sağlıklı bir gıda: Siyez bulguru

Kastamonu'da üretilen Siyez bulguru, hem en basit buğday çeşidi olarak karşımıza çıkıyor hem de bebeklerin gelişimi için oldukça önemli bir besin kaynağı olarak annelerin mutfağına dahil oluyor.

Bulgur, insanoğlunun yıllardır yemeklerinden eksik etmediği bir gıda. Özellikle bebeklerin gelişme ve büyüme döneminde önem taşıyan, yüksek oranda antioksidan içeren siyez bulguru, Anadolu lezzet envanterine girmiş sayılı lezzetlerimizden. Türkiye'ye has bir lezzete sahip olan siyez bulguru, genetiğiyle oynanmamış yöresel bu ürünü sekizinci aydan itibaren bebeğinize rahatlıkla yedirebilirsiniz. Ancak bebeğinizin alerjik bir yapısı varsa mutlaka tedbirinizi alın.

Siyez bulgurlu karnabahar çorbası

Malzemeler – 1 yemek kaşığı siyez bulguru – 1 orta boy karnabahar – 1 diş sarımsak – Yarım domates – İki bardak et suyu – 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Zeytinyağını geniş bir tencereye dökün ve kızdırın. Yağ kızdıktan sonra küp küp kestiğiniz domateslerle ince kıydığınız sarımsağı tencereye ekleyin ve sote edin. İki bardak et suyunu tencereye kattıktan sonra temizlediğiniz siyez bulgurunu tencereye dökün ve birkaç dakika sonra saplarından ayırdığınız karnabaharı da tencereye ekleyin. Bulgurlar iyice şişene kadar bekledikten ve çorba kaynadıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp demleyin. Çorba ılıklaşınca blender'dan geçirin ve çorbayı tekrar tencereye ekleyip birkaç dakika ısıtın ve bebeğinize içirin.

Siyez bulgurlu pilav

Malzemeler – 1 bardak siyez bulguru – 1 kırmızı biber – 1 kırmızı soğan – 1 domates – 1 bardak tavuk suyu – Bir tutam kimyon – 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Pilav tenceresine döktüğünüz zeytinyağını kızdırın. İçine küp küp kesilmiş soğanları, biberleri atın ve kızarana kadar karıştırın. Sonra da içine bir bardak siyez bulguru ekleyin ve soteleyin. Tavuk suyunu tencereye dökün, birkaç dakika karıştırdıktan sonra bulguru demlenmeye bırakın. Siyez bulgurunun normal pirince kıyasla daha geç piştiğini aklınızda tutarak demlenme süresini bekleyin ve daha sonra bebeğinize yedirin.

Nohutlu siyez bulgurlu ezogelin çorbası

Malzemeler – 3 yemek kaşığı siyez bulguru – 2 yemek kaşığı haşlanmış nohut – 3 yemek kaşığı kırmızı mercimek – 1 domates – 1 yemek kaşığı zeytinyağı – 4 bardak tavuk suyu

Yapılışı

Geniş bir tencerede zeytinyağını kızdırın. Ardından domates rendesini, siyez bulgurunu ve kırmızı mercimeği tencereye ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Haşladığınız nohutları tencereye ekledikten sonra tavuk suyunu da içine katın. Çorba pişene kadar yavaşça karıştırın ve kısık ateşte birkaç dakika bekletin. Ocağın altını kapatın ve birkaç dakika demleyin.