Bebeklere çilek ne zaman verilmeli?

Bebeklerin sağlıklı gelişiminde vitamin deposu meyvelerin katkısı büyük. Özellikle 10-12 aydan itibaren çilek yedirmek, bebeğinizin gerçek bir C vitamini deposuyla tanışması demektir…

HER ne kadar bazı bünyeler için çilek alerjik olsa da, bebeğinizin bu tür bir hassasiyeti olmadığını garantiledikten sonra, 10-12 aylık olduktan sonra bebeğinize çilek yedirebilirsiniz.

Pişirerek de yedirebilirsiniz

Çileği farklı meyvelerle karıştırabileceğiniz gibi, püre haline getirerek ya da pişirerek bile bebeğinize yedirebilirsiniz. Özellikle alerjik bünyeli bebeklere çilek mutlaka pişirilerek yedirilmelidir. Hemen her yerden, mevsiminde ve organik bir şekilde elde edebileceğiniz çilek, zaman zaman mutfakta size zaman kazandıracak pratik tariflerin başkahramanı olabiliyor. Vereceğim tarifler, hem bebeğinizin gelişimini olumlu yönde etkileyecek hem de damak zevkini güçlendirecek. Şimdiden afiyet olsun!

Meyveli komposto

Malzemeler: 300 gr çilek – 1 kayısı – 1 armut – Yarım bardak su

Ufak bir tencerede yarım bardak su kaynatın. Çilekleri ayıklayıp yıkayın. Kayısıyı soyun, çekirdeğini çıkartın ve dört eşit parçaya ayırın. Aynısını armuda da uygulayın. Su kaynadıktan sonra hazırladığınız tüm meyveleri tencerenin içine atın ve 4-5 dakika kadar kaynatın. Meyveler yumuşadıktan sonra tencereyi ateşten alın ve meyveleri püre haline getirdikten sonra tencereyi soğumaya bırakın.

Çilekli muffin

Malzemeler: 1.5 bardak kepekli buğday unu – Tuz – Tarçın – Çeyrek bardak zeytinyağı – Yarım bardak çilek püresi – 2 yumurta – Yarım bardak süt – Vanilya

Kullanacağınız fırını önceden 200 derecede ısıtın. Fırın ısınırken un, tuz ve tarçını iyice karıştırın. Daha sonra bu karışıma yumurta, süt, vanilya, zeytinyağı ve çilek püresini ekleyin ve topak topak olmayacak şekilde karıştırın. Bu karışımı muffin kaplarına eşit miktarda dağıtın ve fırına verin. 20-25 dakika pişirdikten sonra ufak bir kürdan testi yapın ve içinin piştiğinden emin olduktan sonra muffinleri fırından alıp soğumaya bırakın. Bebeğinize yedirirken organik yoğurtla da servis edebilirsiniz.