Bebeklere eğlenceli ara öğünler

Siz de bebeğinizin bazı yiyeceklerden sıkıldığını mı düşünüyorsunuz? Peki ara öğünlerde onun keyif alacağı tatlara yer vermeye ne dersiniz…

Bebekler için yemek hazırlarken hep aynı tarifleri yaptığımızı düşünürken yorum katarak zaman zaman reçeteleri değiştirmek isteriz. Bu nedenle ben de, aklıma yatan tüm tarif yeniliklerini önce kendim deneyip sonra da oğluma yedirmeyi çok seviyorum. Özellikle uykudan sonraki ara öğünlerde doğal şekilde tatlandırdığım meyveli tarifler hazırlıyorum.

Mutlaka doktorunuza danışın

Doktorlar her gün şekerin bin bir türlü zararını anlatırken, değil bebeklerimize vermek kendimiz bile şekeri mecbur kalmadıkça tüketmiyoruz. Şekeri hep doğal şekilde almamız gerek. Portakal ve elma suyu, hurma şurubu bu doğal şeker kaynaklarından sadece birkaçı… Ara öğünlerde sağlıklı yemişleri de kardonhidrat yerine kullanabilirsiniz. Örneğin fındık, ceviz, badem keyifli lezzetleriyle çocuklarınızın damak tadına hitap edebilirsiniz. Doktorunuza danışarak siz de ne zaman bebeğinize bu sağlıklı besinleri kaçıncı aydan itibaren vermeniz gerektiğini danışmalısınız.

Çikolata mus (8 aydan itibaren)

Malzemeler: – 10 yumuşak hurma – 1 olgun avokado – 1-2 kaşık kakao – 2 olgun muz – 1 bardak portakal suyu

Yapılışı

Tüm karışımı blendırdan geçirin ve bardaklarda servis edin.

Üzerine Hindistan cevizi serpebilirsiniz.

Meyveli kinoa (8 aydan itibaren)

Malzemeler: – 1 bardak kinoa – Yarım bardak kuru üzüm – 2 tatlı elma – 3 olgun armut

Yapılışı

Kinoayı süzgeçte yıkayın ve bir bardak kinoayı iki bardak suda haşlayın. Haşlarken içine elmaları ve kuru üzümü de ekleyin. Eğer katılaştırmak isterseniz içine biraz daha su ilave edin. Haşlandıktan sonra karışıma armudu ve biraz yağ ilave ederek blendırdan geçirin.

Antep fıstıklı puding

Malzemeler: – Yarım bardak Antep fıstığı – 1 kaşık gül suyu – 4 kaşık süt – Yarım avokado – 2 olgun muz

Yapılışı

Fıstıkları 10 dakika suda bekletin. Fıstıkları bir çay bardağı suyla robotla iyice yumuşak kıvama getirin. Kalan tüm malzemeyi ekleyerek blendırdan geçirin.