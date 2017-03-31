Besleyici bir ek gıda muhallebi

Ek gıdalara başladığımız dönemde bebeklerimize; sindirimi kolay ve tadı güzel olduğu için keyifle muhallebi yedirebiliyoruz. Bu lezzetli gıdayı, alerjik olmadığı ve gaz sorununu tetiklemediği için doktorlar da tavsiye ediyor…

Sevgili anneler, kimimiz altı ay ve üzeri bebeklerimizi emzirebiliyoruz ama kimimiz doğal sebeplerden dolayı bunu gerçekleştiremiyoruz. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte üretilen hazır sütler sayesinde bebeklerimizi emziremedik diye eskisi kadar üzülmüyoruz. Tabii ki anne sütünün yerini hiçbir şey tutamaz ama unutmayın ki anneler ne kadar az stres yaparsa bebekleri de o kadar rahat büyür. Size de oldu mu bilmiyorum ama sütüm azalmaya başladığında büyük panik yaşamıştım. Sütün artsın diye bol bol dereotu suyu içtim. Fakat bebeğinizi altı aydan sonra emzirseniz bile artık ek gıdalara geçiyor. Ben de bu hafta, genelde pirinç unuyla yapılan muhallebilere biraz farklı tarifler ekledim. Umarım beğenirsiniz…

Kinoalı muhallebi

Malzemeler: – 1 bardak kinoa – 2 bardak su – 1 küçük muz – Yarım avokado



Yapılışı:

Kinoayı iki dakika blenderdan geçirin. Un kıvamına gelince, kaynayan suya yavaşça ilave ederek ekleyin. Az az ilave ederken karıştırıcıyla açın ki topak topak olmasın. Muhallebi kıvamına gelince de ateşten alın. İçine muz ve avokado ekleyip blendırdan geçirin. Servis edin.

Yulaflı muhallebi

Malzemeler: – 1 bardak yulaf – 2 bardak süt – 1 armut

Yapılışı:

Yulafı mutfak robotundan geçirerek un haline getirin. Fazla öğütürseniz, kalanı üç ay kadar vakumlu bir kavanozda muhafaza edebilirsiniz. Bir bardak yulafı ve iki bardak sütü ateşte muhallebi kıvamına getirene kadar pişirin. Püre yaptığınız armutu içine ilave edin. Sekiz aydan sonra tarçın da ilave edebilirsiniz.

Meyveli irmikli muhallebi

Malzemeler: – 1 adet rendelenmiş elma – 1 yemek kaşığı irmik – 1.5 çay bardağı su – 1 tatlı kaşığı pekmez

Yapılışı:

Su ve irmiği tencereye konup kaynayana kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra üç dakika daha kaynatarak karıştırın. İçine elma rendesi ekleyip beş dakika kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin. Pişen muhallebiyi kaseye alın. Soğuyunca içine pekmez ilave edin.