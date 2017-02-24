Çocuğunuz kreşe gidiyorsa yemek deyip geçmeyin

Günümüzde kreş kavramı sadece eğitim ve oyun saatiyle sınırlı olarak görülmeye başlandı. Fakat bu durum bebeğin beslenme alışkanlığını olumsuz etkiliyor. Çünkü eğitim ve oyun gibi temel noktalara odaklanan aileler, kreşlerde ne gibi besinlerin kullanıldığını zaman zaman göz ardı edebiliyor.

Kreşler her ne kadar eğitim kurumu olsa da, bebeğinizi bıraktığınız saatler dolayısıyla bebeğinizin beslenme alışkanlığına da etki ediyor. Peki kreşlerde bebeğinizin ne yediğini takip ediyor musunuz? Sağlıklı besinler tüketmesini sağladığınız bebeğiniz, kreş eğitimine başladıktan sonra farklı ve alışılagelmişin dışında gıdalarla karşılaştığında gelişimi, tüketim alışkanlığı ve zevkleri olumsuz etkilenebilir.

Mutfaklarını mutlaka ziyaret edin…

PEK çok kurum her gün hazırlanacak yemeklerin listesini önceden hazırlıyor ve bu hazırlanan program doğrultusunda beslenme saatlerini düzenliyor. Bu hazırlık aşamasını siz de mutlaka takip edin. Kreşin mutfağını da mutlaka ziyaret edin. Hijyenik kurallara uyulup uyulmadığına, kullanılan malzemelerin tazeliğine ve özelliklerine dikkat edin. Pek çok kreş, bu ve benzeri konularda şeffaf davranıp size mutfaklarını ve malzemelerini gönül rahatlığıyla açacaktır. Beslenme sırasında bebeklerle ilgilenen bir elemanın kreş bünyesinde yer aldığından emin olun. Bebeğinizin yeni bir ortamda yemek alışkanlığını yanlış uygulamaması ve yemek eğitiminin kötüye gitmemesi için, kreş bünyesinde bir uzmanın bu takibi yapması gerektiğini aklınızdan çıkartmayın. Bebeklerin ileride sahip olacakları alışkanlıkların önemli bir kısmını edindikleri kreş eğitimini hafife almayın.

Sağlıklı bir tarif

Granola bar

Malzemeler : – 2 su bardağı yulaf kepeği – 1 su bardağı kuru meyveli müsli – Yarım su bardağı keten tohumu ve susam – 1 çay bardağı kavrulmuş badem, kuru üzüm, ceviz içi ve fındık – 1 çay bardağı kurutulmuş yaban mersini – Yarım çay bardağı kabak çekirdeği içi ve çiğ kaju – Yarım çay bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi – 10 adet kuru incir, kuru kayısı ve hurma – 1 su bardağı üzüm pekmezi – Yarım çay bardağı bal – 1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı

Çekirdeklerini çıkardığınız hurma, kuru kayısı, incir ve kurutulmuş yaban mersininin hepsini mutfak robotundan geçirin. Çiğ kaju, fındık, ceviz, badem içi ve kabak çekirdeği içinin yarısını mutfak robotuna aktarın ve küçük parçalar haline gelene kadar çekin. Üzüm pekmezi, bal, tarçın ve esmer şekeri küçük bir kapta ve kısık ateşte kaynatın. Mutfak robotundan geçirdiğiniz karışımı; yulaf kepeği, kuru meyveli müsli, keten tohumu, susam, kuru üzüm, kalan kabak çekirdeği içi ve rendelenmiş Hindistan ceviziyle harmanlayın. Kısık ateşte kaynattığınız pekmezli karışımı da harca ekleyip, tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Isıya dayanıklı fırın kabına yağlı kağıt serin. Hazırladığınız granola bar karışımını kaba aktarın. Üzerini sıkıca bastırarak düzeltin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarttıktan sonra arzu ettiğiniz gibi dilimleyin. Bol karbonhidrat ve şekerli kekler yerine atıştırmalık olarak sağlıklı barları beslenme çantasına koyabilirsiniz. Afiyet olsun!