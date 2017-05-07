Enginarın sushi’si de olurmuş pizzası da…

Urla Enginar Festivali'nde bu yıl da sıra dışı lezzetler vardı. Enginar sushi, midye dolma ve pizza favorilerim arasındaydı…

Urla doldu taştı

Ege'nin bozulmamış ilçesi Urla, geçen hafta harika bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Enginar Festivali sayesinde bu ilçe, ziyaretçilerine keyifli bir hafta sonu yaşattı. Urla'da tüm oteller, restoranlar doldu taştı. Buraya ilk defa gelenler Urla'nın ne kadar güzel bir yer olduğunu keşfetme fırsatı buldu. Arabasız festival alanına giden herkes çok memnun kaldı…

Ünlü şefler hünerlerini sergiledi

Festival organizasyonu kapsamında sokaklar da işin içine katılarak çok hoş bir atmosfer yaratılmıştı. Klasik, annem-babam usulü enginarların yanı sıra, sevgili dostum, Türkiye sevdalısı Hollandalı Şef Rudollf Van Nunen'in ders verdiği İzmir Ticaret Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinin yaptığı enginarlı sushilere, enginarlı midye dolmaya ve enginarlı pizzaya bayıldım diyebilirim. Fransa'dan Joseph Viola ve Belçika'dan Roland Debuyst gibi ünlü şefler de festivalde tüm hünerlerini sergilediler.

Ben olsam neler yapardım…

Bana kalırsa, Urla'da pek çok organizasyon yapılabilir. Mesela bu organizasyona ek olarak bazı bahçeler ziyaretçilere açılabilir. Restoranlarda enginar temalı tadım menüleri tasarlanabilir. Bu etkinliğin ilk müşterisi de ben olurum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve daha güzel organizasyonlarla ülkemizin değerlerini ön plana çıkarmanın mühim olduğunu herkese hatırlatmak istiyorum…