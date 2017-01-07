Lezzet dolu bir festival

Yıllardır gittiğim Güney Fransa'da bu sefer rotamı kestane festivali için St. Paul De Vence'e çevirdim. O kadar güzel organize olunmuş ki arabanınızı park edip çok kısa yürüme mesafesinden sonra festivalin yapıldığı ve normal zamanda pazar kurulan boş bir alana geliyorsunuz. Tam karşınızda da antik kente girişi görüyorsunuz. St. Paul de Vence o kadar iyi korunmuş ki ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Konaklama yapmak isterseniz oteller de bir o kadar güzel; hatta bir tanesinde gastronomik restoran bile mevcut…

Festivalde sadece kestane yok. Bu bölgenin şarapları da dünyaca ünlü olduğundan etkinlik adeta bir yiyecek-içecek festivaline dönüşüyor. Geçen sene bu festival hava şartlarından dolayı iptal olmuştu, o yüzden gelirken muhakkak hava durumuna bakmanız gerekiyor zira açık alan olduğu için yağmur olduğunda yapılamıyor. Gittiğiniz her restoranda bulabileceğiniz ev yapımı kaz ciğeri ve peynirli sufleyi mutlaka denemelisiniz.

Peynirli sufle

Malzemeler (4 kişilik)

250 gr süt

60 gr tereyağı

70 gr un

(2 kahve fincanı dolusu)

75 gr zar gibi ince doğranmış gravyer peyniri

Bir çimdik kırmızıbiber ve tuz

Çok az rendelenmiş

Hindistan cevizi

Dört yumurtanın sarısı

ve beyazı

Yapılışı

Sekiz-dokuz santim çapında, dört adet birer kişilik yuvarlak seramik kasenizi yağlayın; elinizi değdirmeden içlerine rende gravyer veya kaşar peyniri serpip muhafaza edin. Bir tencereye yağı ve unu koyup bir çırpma teli ile karıştırarak üç dört dakika orta ateşte kavurup ateşten alıp dört beş dakika dinlendirin. Tuzu, Hindistan cevizini, kırmızıbiberi ve kaynar olarak sütü ilave ederek iyice karıştırıp orta ateşte iki üç dakika kaynattıktan sonra ateşten alın. İlk sıcaklığı geçince dört beş dakika sonra karıştırarak evvela yumurta sarısını, sonra peyniri yedirin. Çırpma teliyle yumurta beyazını çırparak köpürtün. Çalkalamadan bir kevgirle karıştırarak sufle harcına yedirin. Kaselerin içine etrafına bulaştırmadan taksim edip ortadan hızlı fırında kaselerin üç santim üstüne kadar hamur kabarıp üzeri kızarıncaya kadar 15 dakika pişirip servis edin.