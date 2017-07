Positano sanki bir yağlı boya tablosu

Her ne olursa olsun Positano'dan büyük keyif alacağınızdan şüphem yok. Amalfi'yi keşfetmeye Positano'dan başlayın, pişman olmayacaksınız.

İtalya her köşesiyle, her şehriyle tarihi ve doğal güzellikleri içinize işleyen bir ülke. İç kesimleri ve kıyılarıyla farklı hayatları ve farklı kültürleri yansıtan bu eşsiz ülkenin kıyılarından birindeyiz bu hafta. Positano sanki bir yağlı boya tablosuna bakıyormuşsunuz gibi, sizi karşılıyor ve anında kendine aşık ediyor. Kıyı boyunca yükselen binaları, eşsiz denizi ve sıcakkanlı halkıyla Positano'yu keşfetmek için hemen harekete geçin.

Amalfi, sahillerinin incisi desek yerinde olur Positano için. Sorrento'dan Salerno'ya kadar uzanan bu kıyının en güzel duraklarından birisi burası. Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan bu eşsiz güzellik, şehre adım atmanızla birlikte büyüleyici atmosferini üzerinize salıyor. Her şeyden önce denize aşık oluyorsunuz, daha sonra manzaranın tek taraflı olmadığını anlıyorsunuz ve dik yamaçlarda boylu boyunca uzanan pastel binalara bakarken bir kez daha büyüleniyorsunuz. Şehri keşfetmeye başlayınca, bu büyünün bozulamayacağını anlayacaksınız.

HARiKA BiR ZiYAFET

Bu yolculuk sırasında öğle yemeği için en güzel durak şehrin meydanındaki pek çok salaş restoranın en güzeli Le Tre Sorelle. Burası kendinize harika ziyafet çekebileceğiniz bir yer. Günün ilerleyen saatlerinde şehrin romantik ruhunu içinizde hissetmek için ise durağınız eşsiz restoran Le Sirenuse olmalı. Aynı ismi taşıyan otelin içerisinde yer alan bu restorana adım attığınızda Positano'nun en güzel manzarasıyla tanışacaksınız.

PLAJLARINI KEŞFEDiN

Şehri keşfetmeye denizden ve plajlardan başlayın. Spiaggia Grande Plajı, Positano'nun merkezinde yer alıyor. Fornillo ve Li Galli plajlarını da mutlaka ziyaret etmenizi öneriyorum. Zaten bu plajları keşfederken Positano'nun o kadar da büyük olmadığını anlayacaksınız.

Zira şehir geniş bir düzlemde değil, aksine aynı bölgede gökyüzüne doğru uzanarak genişliyor. Dik yamaçları tırmanmaya başladığınızda hem manzarayla hem de İtalyan kültürünün güzellikleriyle buluşuyorsunuz.

Dar sokaklar, renkli binalar ve sevimli kafeler sizi karşılıyor. Yürüyüş yolları birbirine bağlanıyor ve sahilden başladığınız yolculuk şehrin en tepesine uzanıyor, günün sonunda güneş battığında kendinizi yine, şehrin en işlek ve canlı bölgesi olan Spiaggia Grande'de buluyorsunuz.