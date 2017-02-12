Boşa giden 6 trilyon dolar

Amerika'nın yeni Başkanı Trump, Amerikan havayolları şirketlerinin tepe yöneticileriyle 9 Şubat Perşembe günü bir toplantı tertiplemiş. Ben de televizyondan izledim. Bir hayli sıkıntılı yıllar geçiren Amerikan havayolu şirketlerinin başkanlarına “firmalarınızı vergi kolaylıklarıyla desteklemeye kararlıyım” dedi. Seçim kampanyasından beri Trump, Amerika'nın altyapısını yenilemek dâhil, pek çok alanda önemli harcamalar yapmayı vadediyor. Herhalde “Peki parayı nereden bulacaksın?” sorusuna muhatap olmuş olacak ki; bu konuda bir açıklama yapma gereğini duymuş. Trump sağ elinin baş ve işaret parmaklarıyla “sıfır” işareti yaparak şunları söyledi: “Ortadoğu'da 6 trilyon dolar sarf ettik, hiçbir şey kazanmadık. Küçücük bir petrol kuyusu bile elde edemedik”. Yani yatırımlar için paranın kaynağını sordunuz. İşte cevabım: Boşa para harcamayacağım.

DÜNYA DEVLETİ AMERİKA

ABD bir dünya devletidir. Dünya devleti, kendi güvenliği için dünyanın her yerini “ülkesinin sınırı” olarak görmek ve o sınır için savaşmayı göze almak demektir. Bu sebeple ABD'nin efsane Başkanı Kennedy, Ruslar Berlin'i Doğu-Batı diye ayıran duvarı örünce, 1963'te Berlin'e gitmiş ve duvarın dibinde “Ben de bir Berlinliyim, Amerika'nın sınırları buradan başlıyor” diyerek, Doğu Almanya'nın içinde bir ada haline dönüşen Batı Berlin halkına güvence vermişti. Yani Ruslar sizin kılınıza dokunamaz; dokunursa karşısında bizi bulur demek istemişti. Aynı düşünceyle ABD (BM şemsiyesi altında) Kore'de ve daha sonra adeta tek başına Vietnam da savaşmıştır. 2. Dünya Savaşı'nın galibi mağrur ABD, bizim de katıldığımız Kore Savaşı'nda berabere kalmış ve Kore'yi bölmüştür. Vietnam'da da benzeri bir “bölme” savaşına girişmiş ama 58 bin şehit verdikten sonra yenilgiyi kabullenip, 1973'te pılısını pırtısını toplayıp evine geri dönmüştür.

AMERİKA KENDİ EVİNDE VURULUYOR

11 Eylül 2001'de Amerika hayal bile edemeyeceği bir terör saldırısına uğradı. Dört yolcu uçağını ele geçiren El Kaideli teröristler, New York'taki ikiz kuleleri çökertti ve Pentagon'un bir duvarını yıktı. Beyaz Saray'ı hedeflediği sanılan dördüncü uçakta ise çatışma çıktı ve düştü. Toplamda 2996 kişi hayatını kaybetti. Tarihçi Huntington'un öngördüğü “Medeniyetler Savaşı” başlamıştı. Amerika sözde bu olayın intikamını almak üzere, hiçbir maddi ve mantıki gerekçesi olmadığı halde Irak'a saldırmaya ve İslamcı terörün kökünü kazımaya karar verdi.

AMERİKALI KADIN GAZETECİ BANA NE DEDİ

2003 yılı başlarında Amerika Irak'ın işini bitirip, Ortadoğuda ve hatta tüm İslam dünyasında “Yeni Düzen” kurmak üzere harekete geçti. Türkiye'yi de bu kampanyasına ortak etmek istedi. O günlerde İstanbul'a gelen önemli bir Amerikalı köşe yazarıyla yapılan toplantıya ben de katıldım.

“Siz bu savaşı kazanamazsınız” dedim. Yazar hanım bana “Bu bizim için bir ulusal güvenlik sorunudur. Biz son 70 yılda Alman Nazizmini, Japon Militarizmini ve Rus Komünizmini yendik. Arap diktalarını da yeneriz. Biraz zaman alır” dedi. Trump ise savaş harcamalarını kısacağını söylüyor. Bu amaçla IŞİD'in işini bitirmek için CIA Başkanı'nı bize gönderiyor.

Son söz: Savaş kaybedilmişse, harcanan para boşa gitmiştir.