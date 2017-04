80 yaşına kadar Recep Tayyip!

Sevgili okurlarım, şimdi sizlere pek çok kimsenin bilmediği bazı Türkiye gerçeklerini çok özetle anlatmaya çalışacağım.

Böylece, son anayasa değişikliği ile Recep Tayyip'in önüne açılan ve çoğumuzun farkında olmadığı bazı hususları görme olanağı bulacağız.

Önce bir anımsatma yapayım.

Osmanlı'nın tahtta en uzun süre kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman. 1520 yılından 1566'da ölümüne kadar tam 46 yıl görev yaptı. Bu süre içerisinde Avrupa ve İran'a karşı düzenlenen 13 savaşta ordusunun başında bulundu ve

1566 yılında Zigetvar seferi sırasında yine ordusunun başında iken eceliyle öldü.

İkinci sırada padişah Abdülhamit yer alıyor. Sefere falan çıkmadı, 33 yıl boyunca Yıldız Sarayı'nda saltanat sürdü.

* * *

Yakın tarihin en acımasız iki diktatörü olan Hitler ve Stalin'i de unutmamak gerekir.

Stalin devlet başkanı olarak Rusya'da 30 yıl görev yaptı… (1922-1952)

Hitler'in görev süresi ise 1934-1945 arasında, 11 yıl. Almanya İkinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş, başkent Berlin işgal edilmişti. Sığınağında intihar etti.

Devletimizin kurucusu, vatanın kurtarıcısı olan Mustafa Kemal Atatürk cumhurbaşkanlığı görevinde 1923-1938 yılları arasında, 15 yıl süreyle bulundu.

Her fırsatta “Tek parti dönemi” diye eleştirdikleri CHP, 1923-1950 arasında toplam 27 yıl iktidarda kaldı.

* * *

Şimdi gelelim Türkiye'ye… Ve bu anayasa referandumda kabul edildiği takdirde neler olacağına, ya da olabileceğine bakalım.

Recep Tayyip 2003 yılında başbakan oldu.

Ağustos 2014'te cumhurbaşkanı seçildi.

Çok güzel!..

Peki bundan sonra neler olacak?

Değişikliğe göre başkanlık sistemine 2019 yılında geçilecek.

Başkan olacak şahıs (yine halk tarafından seçilecek) bu göreve her biri beş yıllık olarak iki dönem seçilecek.

Şimdi burada Recep Tayyip'in önümüzdeki yıllarda hep sağlıklı olacağını, girdiği iki cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağını varsayalım.

1954 doğumlu olan Recep Tayyip şu anda 63 yaşında.

* * *

2003'te başbakan, 2014'te cumhurbaşkanı oldu. Bugün itibariyle tam 14 yıldan bu yana ülkeyi partisinin tek adamı olarak yönetiyor.

2019'da başkan seçildiğini varsayalım, bu süre o tarihte 16 yıla çıkmış olacak.

Şimdi işin devamına bakalım!

Yeni anayasa 16 Nisan'da kabul edildiği takdirde, iktidarın hesaplarına göre yeni durum şöyle oluşacak:

Recep Tayyip her biri beş yıl olmak üzere iki dönem başkan seçilecek.

Bu durumda ülke yönetme süresine (2029 yılına kadar) 10 yıl daha ekleyin!

Etti mi size 26 yıl!

* * *

Ancak iş bununla da bitmiyor. Yeni anayasanın 16 Nisan'daki referandumda kabul edileceğini yine varsayalım!

Sonrasında Recep Tayyip iki kez daha seçildi.

Ancak normal koşullarda başkanlık seçimine üçüncü kez girme hakkı yok.

Ama sayın büyüğümüz için bunlar az gelir (!) o halde ne yapılacaktır?

Başkanın tek başına parlamentoyu feshetme hakkı var mı, var!

Şimdi bir kez daha bakalım 2029 yılına…

Recep Tayyip iki dönem, 10 yıl yaptığı başkanlığı da bitirmek üzere. Bundan sonra ne yapacaktır?

İkinci dönemin sonunda yetkisini kullanıp, zaten hiçbir ağırlığı ve yetkisi kalmamış olan göstermelik parlamentoyu feshedecek ve kendisini

üçüncü kez olarak başkan seçtirecektir.

Bu hüküm, getirilen metinde yer alıyor.

Böylece önüne kendi başkanlığı için üçüncü bir beş yıl daha açacaktır!

Burada varsayımlardan değil “Anayasal haklarından” bu anayasanın getirdiği koşullardan söz ediyorum.

* * *

Bunlar olurken kim ölür kim kalır, ülkede neler olur veya olmaz, analar neler doğurur ya da doğurmaz, onu elbette ki bilemeyiz.

Yeni anayasa metninden yola çıkarak anlattığım bu sürecin sonu 2034 yılı.

İktidarı 2003 yılında devralan Recep Tayyip büyüğümüz o tarihte 80 yaşında olacak.

Başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, başkanlık vesaire derken Türkiye Cumhuriyeti'ni tek başına kesintisiz yönetme süresi ise 2034 eksi 2003, eşittir 31 yıl olacak.

Tabii o zamana kadar Cumhuriyet kaldığı takdirde!

* * *

Böylece Kanuni ve Abdülhamit hariç Osmanlı padişahlarının tümünü saltanat süresi açısından geride bırakacak.

Atatürk dahil dünyaya gelmiş geçmiş neredeyse bütün devlet adamlarını da öyle…

Sayın vatandaşlarımız her gün yandaş ekranlarda ve gazetelerde bir sürü palavra ve traş dinliyor ama hadisenin bu inanılmaz boyutlarını hiç kimse gündeme getirmiyor.

80 yaşında, 31 yıllık tek adam!

Türkiye buna layık mıdır?

16 Nisan'da gözü kapalı evet demeyi düşünenler biraz da işin bu boyutlarına baksa.