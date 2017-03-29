Allah bir daha ayırmasın!

Sevgili okurlarım, bunlar yakın geçmişin ayrılmaz ikilisi idi. Futbol sahalarında, ödül törenlerinde, parti mitinglerinde, nikah masalarında… Nikahı kıyan Recep Tayyip, nikah tanığı Fetullah Gülen!

Fotoğraflarda bir yanda sayın dünya liderimiz, yani bütün dünyaya yön veren, posta koyup titreten adam… Öbür yanda ise Türk Futbolu'nun bir numarası, AKP Milletvekili Hakan…

İki değerli vatan evladı.

Aralarından su sızmazdı… Birbirlerine övgü düzerlerdi!

Hey gidi günler, sonra ne olduysa aralarına kara kedi girdi, papaz oldular.

Hep birlikte çok üzüldük tabii ki…

* * *

Bazen fotoğraflar, söylenmek isteneni yazıdan daha iyi anlatır. İşte size geçmiş günlerden birkaç ufak tefek renkli anı!

Nereden nereye… Yarın yine barışırlarsa hiç şaşırmayın.

Allah ayırmasın, kader utansın. Amin!

