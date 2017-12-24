Asgari ücret komedisi!

Sevgili okurlarım, Türkiye'de milyonlarca insanımız adına asgari ücret denilen parayla geçinmek zorundadır.

Asgari ücretle çalışmak zorunda olanların gerçek sayısı bir türlü açıklanmaz.

Bu sadaka gibi asgari ücret hem devlette, hem de özel sektörde geçerlidir.

2017 yılı için geçerli olan rakam şu anda net 1.404 lira!

Bu ücreti alan vatandaşımız bu parayla geçinecek, ayın sonunu getirecek.

Kirasını, yol parasını, elektrik, su, yiyecek içecek harcamalarını bu 1.404 lira ile karşılayacak.

Olacak iş değildir ama burası Türkiye abicim, oluyor!

* * *

Asgari ücret her yılın ocak ayından geçerli olmak üzere yeniden belirlenir.

Peki bunu kim belirler?

Adına Asgari Ücret Tespit Komisyonu denilen bir yer vardır, yasayla kurulmuştur.

Komisyon üyelerinin bir bölümü devlet ve işveren temsilcilerinden oluşur.

Çoğunluk onlardadır.

Geri kalan azınlık ise işçi temsilcilerinden oluşur.

* * *

Şimdi bu komisyon, 2018 yılının önümüzdeki ocak ayında yürürlüğe girecek asgari ücretini belirlemek için toplanıyor.

Türk-İş'in önderliğindeki işçi temsilcilerinin sözü bu komisyonda asla geçmez…

Zira karşılarında dev gibi bir cephe var.

Devlet ve işverenler.

İki kesim sürekli dayanışma içindedir.

Devlet temsilcilerinin bütün amacı asgari ücreti mümkün olduğunca düşük tutmaktır ki, devlet daha az para ödesin.

İşveren temsilcilerinin amacı da aynıdır ki, patronlar mümkün olduğunca düşük para ödesin, fakir fukara çalışanların maliyeti düşsün, paralar işverenin cebinde kalsın!

* * *

Medyada özellikle bu günlerde asgari ücret laflarını sık sık duyuyoruz.

Komisyon toplanıyor, yeni rakamı oluşturmaya çalışıyor.

İşçi temsilcileri rakamlar veriyor, yükseltilmesini istiyor.

Devlet ve işveren temsilcileri ise 180 derece farklı görüşü savunuyor.

Açıkça olmasa bile “Başka çareniz yok, bunu da beğenmeyen çıkar gider. Bizden bu kadar” demeye getiriyor.

* * *

Haklılar da!..

Karşılarında milyonlarca, kesin sayısı bilinmeyen asgari ücretli var.

Bunlar örgütsüz.

Türkiye'de sendika olayı zaten bitirilmiş durumda.

Ses çıkmaz…

Yeni asgari ücret açıklandığında bazı muhalefet partilerinden ve birkaç sendikadan birkaç cılız ses çıkar, eleştiriler gelir ama ertesi gün bunlar da unutulur.

* * *

Evet, yeni ücret önümüzdeki günlerde, bu hafta içerisinde açıklanacak.

Peki ne kadar olacak?

Yüzde 10 artış verildiğini düşünelim!

1.404 artı 140 eşittir 1.544 lira!

Siz bakmayın devlet tarafından açıklanan iyimser (!) enflasyon rakamlarına…

Vatandaş bir yıl boyunca her gün zamları yiye yiye perişan olmuş durumda.

* * *

Devletin açıkladığı enflasyon rakamları hikayedir, kimse zaten inanmıyor.

Yani yıllık enflasyon yüzde 10'un çok üzerindedir.

Yani asgari ücrete bu oranda yapılacak bir zam, toplumla ve o milyonlarca emekçiyle alay etmenin ötesinde bir şey değildir.

Varsayalım “Bonkörlük (!)” yaptılar, yüzde 13 gibi bir şey verdiler.

O halde ortaya çıkan sonuç yine aynı olacaktır.

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Tahminimi söylüyorum:

Bunların 2018 yılı için vermeye hazırlandığı asgari ücret 1.500'lü bir rakam olacaktır.

1.600'lü olması bence çok zordur.

Şimdi düşünün ki, herhangi bir asgari ücretli vatandaşımız bir yıl boyunca zam yemekten bıkmış ve kendisine yeni bir kapı açılıyor!

“Al sana fazladan ayda 140 lira, ya da 150 lira daha!..

Bir yıl boyunca bozdur bozdur harca, bize dua et!.. Şimdi

seni işten çıkarsak, yerine girmek için binlerce kişinin sırada beklediğini de unutma.”

Bu son cümlede doğruluk payı olduğunu kabul etmek gerek!

İşsizlik o boyutta ki, her boşalan iş için, asgari ücrete bile razı olan binlerce kişi kuyrukta!

Türkiye'nin durumu işte bu!

* * *

Sevgili okurlarım, bu paralar, asgari ücretin düşük olması için bastıran işveren kesimi için bir yemek parasıdır…

Bazılarının ise masada bıraktığı bahşiştir…

Ve milyonlarca emekçimiz, gariban, fakir fukara insanımız bu kadar parayla bir ay yaşamaya mahkûm edilmektedir.

Kiranı ver, ye, iç, otobüse bin, elektrik paranı öde, taksitlerini yatır, al sana asgari ücret…

Gerçek bir mucize.

Devlet bir de ülkemizde şu mucizeyi yaşamak zorunda bırakılan asgari ücretlilerin sayısını bir açıklasa!

Yazının başlığını “Asgari ücret komedisi” koymuştum ama şimdi “Asgari ücret dramı” olarak değiştiriyorum.