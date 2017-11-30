Aşı olunca!..

Sevgili okurlarım, birkaç gün önce gazetelerde bir haber okudum. İsmini ilk

kez duyduğum ve hiç tanımadığım bir gazeteci meslektaşımız İstanbul'da vefat etmişti.

Ölüm nedeni zatürre…

O sırada rastladığım bir doktor sordu:

“Siz zatürre aşısı oldunuz mu?”

Olmamıştım.

“Ölümcül bir hastalıktır, belli bir yaştan sonra bu aşıyı mutlaka yaptırmak gerekir” dedi.

Başka doktorlara da

sordum, onlar da aynı şeyi söyledi…

Öncesinde uyardılar:

“Yan etkileri olabilir, kırıklık, titreme ve ateş yapabilir…”

* * *

Ve aşı yapıldı…

Hemen ardından ateşim 37.5 oldu, kırıklık, kolda ağrılar, titreme başladı.

Aşının prospektüsünü okudum, bunların olma olasılığının yüksek olduğu belirtiliyordu.

Çok yaygın görülen yan etkiler bölümünde ise aynen şu ifadeler yer alıyordu:

“Enjeksiyon yerinde ağrı ve acı, sertleşme ve şişme, sıcaklık hissi ve ateş… 10 hastanın en az birinde görülebilir.”

Şimdi bunların tamamını yaşıyorum…

Üstüne kırıklığı, terlemeyi

ve hasta hissetmeyi de

ekleyin.

Dün doktorlara yine sordum, “Normaldir, beklenen sonuçtur. Tek çaresi yatıp dinlenmektir” dediler…

Bu durumda dün dinlenmeye karar verdim!

Mazeretim budur, bugün için sizlerden özür diliyorum.

Ancak zatürre aşısının çok önemli olduğunu da bu vesile ile öğrenmiş oldum.