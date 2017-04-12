Barzani evet diyor, Apo evet derdi… Ya siz?

Sevgili okurlarım, bu referandumda Bay Devlet Bahçeli başta olmak üzere meydanlara çıkıyorlar ve bağırıyorlar:

“Ne yani, PKK'nın hayır diyeceği bir halk oylamasında bizim de hayır dememizi mi bekliyordunuz!..”

Sonra ekliyorlar:

“Biz PKK'nın çizgisinde asla olamayız. Biz bu vatana ihanet edenlerle işbirliği yapamayız…”

PKK'nın bu referandumda ne diyeceğini bilen kimse yok…

Zira örgütün Kuzey Irak veya Türkiye kesiminden bu konuda yapılmış bir resmi açıklama yok.

* * *

Ancak PKK'nın en büyük müttefiki ve koruyucu meleği olan, bu örgütü yıllardır topraklarında besleyerek, Türkiye'ye en büyük ihaneti sergileyen Barzani isimli aşiret reisinin partisi tarafından Mardin'de düzenlenen basın toplantısında, 16 Nisan'da evet oyu verecekleri resmen açıklandı.

Barzani partisinin adı Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (T-KDP).

Bu açıklamanın hem AKP'ye, hem de milliyetçilik (!) taslayan bazıları iyi niyetli, bazıları ise körü körüne inanmış kesimlere kapak olmasını dilerim.

Dahası, Bay Devlet Bahçeli'nin de bu açıklamadan ders almış olması gerekir ama kendisinden bugüne kadar bu konuda hiç ses çıkmadı!

Nasıl çıksın ki!..

Beyefendi herhalde meydanlara çıkıp şöyle diyecek değil:

“Aziz milletim, evet kararımızın ne kadar isabetli olduğunu anlamış olmanızı umarım. Nitekim Sayın Barzani de bu konuda aynen bizim gibi düşünmektedir. Haydi sandık başına, hep beraber evet!”

* * *

Vatanımızın düşmanı olan Barzani uyanık bir adam. Bütün amacı Kuzey Irak'ta bir Kürdistan kurup o kukla devletin bütün dünya tarafından tanınmasını sağlamak.

Bu ilk aşamadan sonra sıra ikinci ve çok daha önemli aşamaya gelecek.

Yeni anayasa kabul edildiği takdirde Türkiye'nin bölünmesine ilk kapı açılacak.

Başka bir deyişle, bir süre sonra eyalet sistemine geçilecek.

Haritaları bile hazır.

Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Mardin, Van gibi illerimiz zamanı gelince yeni bir referandumla Barzani'nin başında olduğu sözde Kürdistan devletine bağlanacak.

* * *

Bunları kafadan yazdığımı lütfen zannetmeyin. Adına eyalet sistemi denilen nesne Tayyip Erdoğan'ın kafasında yıllar önce bile vardı. Belgesi elimde.

Yapılan bir söyleşide kendisine soruldu:

“…Bu değişim süreci içerisinde eğer, ülke içinde yaşayan bazı grup insanlar milli yapı içerisinde kalmak istemezlerse ne olacak?”

Verdiği yanıta bakar mısınız!

“Onun kararını yine halk verecek.”

Hangi halk?..

Kürtler.

Yani bu oluşuma açık kapı bırakıyordu. Sonra soruldu:

“Örneğin Kürtler biz ayrı yaşamak istiyoruz diyebilirler.”

Yanıt yine çok ilginç!

“Bu durumda belki Osmanlı eyaletler sistemi benzeri bir şey yapılabilir!..”

Daha ne desin!

* * *

Çok merak ettiğim bir husus var…

Apo İmralı'da hükümlü. Dolayısıyla, istese de oy kullanma hakkı yok.

Bildiğimiz kadarıyla bir süredir sıkı bir denetim altına alınmış durumda. Avukatları ve yakınlarıyla görüştürülmüyor… O nedenle sesi soluğu çıkmıyor.

Bir şey söylese bile kamuoyuna yansıtılmıyor.

Eğer konuşma durumu olsaydı, 16 Nisan için ne derdi?

Oyunu hangi doğrultuda kullanırdı?

Evet mi, hayır mı?

* * *

Bana sorarsanız o da evet derdi…

Ancak bu yanıt iktidar kesimini ve özellikle de Bay Devlet Bahçeli'yi yıpratır ve rahatsız ederdi.

Apo ile aynı çizgiye düşmüş olan, aynı doğrultuda evet oyu isteyen bir AKP iktidarı ve Devlet Bahçeli düşünsenize…

Tövbe estağfurullah!

* * *

Apo'nun hayır diyecek olması da AKP-Bahçeli ortaklığının işine gelmezdi…

Zira o takdirde Güneydoğu illerinde hayır oylarının aşırı yüksek çıkması tehlikesi belirir, üstelik Apo, 16 Nisan sürecinin başrol oyuncusu durumuna gelirdi.

Yani iktidarın ikizleri aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık!

İktidarın iki ortağı bu konuyu bol bol düşündüler, “Ne derse desin bizim için iyi olmaz” deyip Apo'nun İmralı'da suskun kalmasına karar verdiler.

* * *

Şimdi bakınız, sözde Kürdistan devletinin başındaki aşiret reisinin adamları Mardin'de basın toplantısı yapıp evet çağrısında bulundular.

Apo özgür olsaydı, sesi soluğu çıksaydı, bence o da çok büyük olasılıkla evet diyecekti.

Niçin mi?..

Zira her ikisi de Türkiye'nin bölünmesinin, eyalet sistemine geçişinin bugünkü parlamenter rejim içerisinde asla mümkün olmayacağını çok iyi biliyordu.

Dolayısıyla şimdi bel bağladıkları tek umut başkanlık sistemi!

Pazar günü hüsrana uğrayacaklar.