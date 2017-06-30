Bir ölüm izni

Sevgili okurlarım, kayınvalidem Fikret Tuğcu benim çok sevdiğim biriydi.

Dünya iyisi bir insandı. Bugüne kadar bir kez olsun birbirimizi kırmadık.

Bana bir gün olsun ters bir laf etmemişti.

Sadece beni değil, sanırım hayatı boyunca hiç kimseyi kırmamıştı.

Ona “Sevgili komşum” derdim.

“Atatürk kadını, Cumhuriyet kadını” kayınvalidem, sağlıklı dönemlerinde sadık bir SÖZCÜ okuru idi.

* * *

Geçmişte pek çok sağlık sorunları yaşamış, ameliyatlar geçirmişti.

Şimdi 94 yaşına gelmişti ve yeniden bazı sorunlar ortaya çıktı. Vücut giderek çöküyordu.

Tedavisi Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde yapıldı ama giderek artan sağlık sorunlarına çözüm bulmak ne yazık ki mümkün olmadı…

* * *

Ve Fikret Tuğcu aramızdan ayrıldı.

Yarın toprağa vereceğiz.

Sizden bu nedenle birkaç gün izin istiyorum.

Sevgili kayınvalideme Allah'tan rahmet, sizlere sağlıklı günler diliyorum.