Biraz düşün bakalım vatandaşım!

Sevgili okurlarım, Suriye topraklarında başımıza durduk yerde açılan işleri özellikle şu referandum öncesinde hiç unutmamak gerekiyor.

Bunun hesabı sandıkta mutlaka sorulmalıdır.

Esad'ı devirmek (!) uğruna Ortadoğu bataklığına toplarımız, tanklarımız ve Mehmetçiğimizle balıklama daldılar, yüz milyonlarca dolar harcadılar.

Ülke gündemine adını ilk kez duyduğumuz, neresi olduğunu bilmediğimiz bir sürü yer ismi girdi:

Rakka, Menbiç vesaire…

Harekâtın adını Fırat Kalkanı koydular.

Mehmetçik oralarda birileri ile savaştı.

Birkaç gün önce ise, Türk Ordusu'nun harekâtının durdurulduğu resmen açıklandı.

Niye durduruldu, nasıl durduruldu, bilinmiyor!

* * *

Şimdi seçmenlerin referandumda oy kullanmadan önce sorması gereken çok önemli bir soru var: Esad yerinde durduğuna, bizimkiler Şam'da cuma namazı kılamadıklarına göre, biz bu Suriye olayından ne kazandık?

Hadise sadece oralarda bir hiç uğruna harcadığımız yüz milyonlarca dolardan kaynaklanmıyor. AKP iktidarının kaprisleri uğruna bizim askerimiz Suriye topraklarında 70 şehit verdi…

Ve yüzlerce yaralı…

Kurşun yiyen, mayına basan, pusuya düşürülen her rütbeden yüzlerce askerimiz. Bazılarının kolu bacağı koptu.

Askerimiz oralara vatan savunması için girmedi…

Zira iktidarın devirmeye yeltendiği Esad döneminde Türkiye'ye bir tecavüz, terör ihracı vesaire yoktu.

Ama şimdi, bundan sonra var…

Çünkü hemen dibimizde yeni sınır komşularımız oluştu:

PYD adıyla vuruşan PKK, bazı İslamcı örgütler ve IŞİD.

Buna özellikle PYD ile işbirliği halinde olan ABD ve Rusya'yı ekleyin.

* * *

Sadece onlar değil…

Bağımsız Kürdistan peşinde koşan, haritalarına Türkiye'nin Güneydoğu illerini de ekleyen aşiret reisi Barzani'nin de biti bu aşamada kanlandı.

Bu utanmaz ve küstah herif kendi toprakları yetmiyormuş gibi bizim ülkemizin bir bölümüne göz dikmiş durumda…

Ve AKP iktidarının dünyadaki en yakın dostlarından, destekçilerinden biri.

Şimdi Güneydoğu'da referandum sandıklarından evet çıkması için çaba harcıyor, bu amaçla propaganda yapıyor.

Unutmayın, Kuzey Irak'ta PKK onun topraklarında barınıyor.

Bir Türk yurdu olan Kerkük'te resmi kuruluşlar dahil her yere şimdi Kürdistan paçavraları çektiren de işte bu evetçi herif.

* * *

Bu Suriye skandalı ve uğradığımız ağır yenilgi, Türk Milleti'nin umurunda bile olmadı…

Çünkü ortalıkta ulusal bir davamız yoktu.

AKP iktidarının ABD'den aldığı emir doğrultusunda piyasaya sürdüğü kaprislerden ve yalanlardan oluşan çuvallar dolusu bir süprüntü yığını idi.

Her gün kürsülere çıkıp bol kepçe palavra sıkıyorlardı:

“Suriye topraklarında kırmızı çizgilerimiz var, asla geri adım atmayız!”

Haydi şimdi gelsinler de, o düzmece kırmızı çizgilerine ne olduğunu, nerede olduğunu bize bir anlatsınlar bakalım.

* * *

Eğer bu askeri harekât sonrasında elde edilen en küçük bir başarımız bile olsaydı, şimdi her gün mitingler düzenleyenler bunu kürsülerde ballandıra ballandıra, bire bin katarak anlatacaklardı.

Bakın, hiçbirinden tık yok!

Sessiz sedasız geri çekildiler. Bu olayı ağızlarına bile almaları mümkün olmuyor.

Sadece küçücük bir açıklama yapıldı:

“Harekât sona ermiştir!”

Harekât bitti, 70 şehit toprağa verildi, bizim kırmızı çizgiler (!) derseniz silindi gitti.

* * *

Eyy bu referandumda evet oyu vermeyi düşünen vatandaşlarım… Oyunuzu yine bildiğiniz gibi verin ama şu Suriye işini kafanızda biraz olsun düşünün…

Ve iktidara soramasanız bile kendi kendinize sorun:

“Yav arkadaş biz Türkiye olarak bu işten ne kazandık?..”

Hiçbir şey kazanmadın sevgili vatandaşım.

Tam tersine kazığı yedin, aldatıldın…

Suriye topraklarında boş yere harcanan ve miktarı gizli tutulan o yüz milyonlarca doları, dönüp dolaşıp elbette ki sana ödetecekler.

O işin maliyetini vergilerle, artan işsizlikle sana bindirecekler.

Hezimetin faturası sana çıkacak.

Bunların hesabını oylarınla sormayacak mısın ey benim evetçi vatandaşım!

* * *

Emin Çölaşan'ın notu: Dünkü yazımın ilk cümlesinde 17-25 Aralık operasyonları için bir rakam hatası yapıp 2013 yerine 2003 yılı yazmışım. Bu dalgınlığım için özür diliyorum.