Bugünkü açık oylama!

Sevgili okurlarım, anayasa değişikliği oylaması bugün Meclis'te yapılacak.

İyi de, nasıl yapılacak?

Anayasanın 175. maddesinin ilgili bölümüne bir kez daha bakalım:

“Anayasanın değiştirilmesi TBMM üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir.

Anayasanın değiştirilmesiyle ilgili teklifler Genel Kurul'da iki defa görüşülür.

Değiştirme teklifinin kabulü Meclis'in üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun GİZLİ OYUYLA mümkündür…”

Burada geçen beşte üç çoğunluk kavramı, 330 oy demektir.

* * *

Başkanlık Divanı, oy kullanacak her vekile bugün üç adet oy pulu verecek.

Beyaz, kırmızı ve yeşil renkli üç adet yuvarlak, plastik pul…

Beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil çekimser anlamına geliyor.

Milletvekili kapalı oy kabinine girecek ve bunlardan birini zarfa koyup oy kutusuna atacak.

Filmimiz işte bu aşamadan sonra başlayacak!

Şimdi bu durumda, bugün özellikle AKP ve MHP milletvekillerinin yaşayacaklarına kısaca bakalım.

– Oy kabinine elinizdeki pullarla girdiniz. Örneğin ret oyu vereceksiniz.

– Kırmızı ret oyunu zarfa koyup kabinden dışarı çıktınız ve oy kutusuna yöneldiniz. Ancak iş o kadar kolay değil! Kabinden çıktığınız anda sizi bekleyen bazı AKP-MHP milletvekillerinin arasına düştünüz. Elinizde bulunan ve kullanmadığınız iki pulu sizden isteyecekler. Ya da siz göstermek zorunda kalacaksınız.

– Aaaa, bizim partili vekilimiz beyazla yeşil pulu iade ediyor! Demek ki kırmızıyı zarfa koyup ret oyu vermiş. Vay namussuz vay!

– Ya da kabul oyu kullandınız. Elinizde kalan kırmızı ve yeşili kabinden dışarıya çıkar çıkmaz sizi yakın markaja alan AKP-MHP Grup yöneticilerine ve çok sayıda milletvekiline gösterip kendinizi aklayacaksınız!

Aferin bizim vekile, talimatımızı aynen uyguladı dedirteceksiniz!

Anayasa gizli oy diyor ama kim takar anayasayı!

Çoğu oylar böyle açıktan ve göstere göstere verilecek.

Böyle gizli oylama mı olur?

* * *

Bay Devlet Bahçeli!.. Geçmişte bu anayasa değişikliği ve Recep Tayyip'in yetkileri konusunda söylemiş olduğu en ağır sözler arşivlerde kuzu gibi yatıyor.

Neler demişti, neler söylemişti!..

Şimdi niçin, nasıl ve hangi gerekçeyle böyle 180 derece çark ettiğini bilen ve anlayan yok.

Kendisi dahil!

Yazıyoruz, kanıtlıyoruz, soruyoruz ama yanıt veremiyor.

* * *

Anayasa değişikliği yapıldığı takdirde onu geleceğin başkan yardımcısı olarak görüyoruz.

Bırakın baraj altında kalmasını, partisini sıfırlayacak, belki AKP'ye girip kendisini o partiden milletvekili seçtirecek ve siyasi yaşamını Recep Tayyip'in gölgesinde sürdürecektir.

Bugünkü oylamada yurtsever AKP ve MHP milletvekillerinden sağduyu bekliyoruz ki AKP-Devlet Bahçeli koalisyonu 330'un altında kalsın ve bu anayasa macerası artık sona ersin.

Katilin sonu!

Yılbaşı gecesi gerçekleştirdiği acımasız katliamda 39 masum insanı gözünü kırpmadan öldüren katil en sonunda yakayı ele verdi.

Yakalanma anının fotoğraf ve video çekimlerini gördük.

Belli ki yakalandıktan sonra epeyce dayak yemişti.

Yüzü gözü kan içindeydi, kaşı falan yarılmıştı.

Şimdi bu adam gözaltında… Ve eğer çok dirençli, çok profesyonel bir terörist değilse bülbül gibi ötecek, bütün bildiklerini anlatacak ve işbirliği yaptığı isimleri polise bildirecek.

* * *

Kendimi bu operasyonu gecenin geç saatlerinde düzenleyen, özellikle de katili yakalayan polislerin yerine koyuyorum.

Çok kritik bir görev.

Çok büyük olasılıkla katilin elinde uzun namlulu, mermi kusmaya hazır silah veya silahlar var.

Tetiğe dokunduğu anda baskın yerinde bulunan birkaç polisi şehit etmesi işten bile değil. Yani polisimiz riski çok büyük olan bir operasyon yaptı ve yara bere almadan kurtuldu.

Bu herifin “etkisiz duruma getirilmeden” canlı yakalandığı çok iyi oldu.

Sadece bizim değil dünyanın da başına bela olan IŞİD isimli İslamcı terör örgütünün Türkiye uzantıları şimdi biraz olsun ortaya çıkarılacaktır.

Polisimizi kutlamak gerekir.