Hakaret cumhurbaşkanına mı parti genel başkanına mı!

Sevgili okurlarım, önümüzdeki pazar günü Türkiye'de “Tuhaf” bir oylama yapılacak.

Tuhaf dememin bir nedeni var.

Bir sürü maddede anayasa değişikliği yapılacak da, hemen hiç kimse, özellikle de evet oyu verecekler niçin öyle diyeceklerini bilmiyor!

Acaba içlerinden kaç kişi o değişiklik maddelerini okuyup özümsedi…

Kaç kişi yapılması öngörülen değişikleri içine sindirdi…

Kaç kişi bilerek ve inanarak evet diyecek…

Madem güzel (!) bir iş yapılıyor, o halde belli söylentiler niçin çıkıyor…

Onların, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun hayır oyu vereceği niçin söyleniyor…

O kişiler yakın geçmişte AKP iktidarında en güçlü, en yüksek makamlarda görev almış kimselerdi. Eğer kendi çevrelerinden yayılan bu söylenti doğruysa, ortada iktidar açısından çok ciddi bir sorun var demektir.

Bu hususların üzerinde hiç durulmuyor.

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Şimdi gelelim esas konumuza.

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) bir madde var. Aynen şöyle:

TCK madde 299- “Cumhurbaşkanına hakaret. Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun alenen (açıkça) işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda bir oranında artırılır.

Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması Adalet Bakanı'nın iznine bağlıdır.”

Cezası yüksek olan bir madde… Ve Erdoğan döneminde bu maddeye dayanarak ben dahil her kesimden binlerce vatandaş hakkında nice davalar açıldı.

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Şimdi gelelim pazar günü referandumda oylanacak olan bir madde değişikliğine… Anayasanın şu anda geçerli olan 101. maddesinde şöyle bir hüküm var:

“…Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer…”

Oylanacak olan metinde bu madde kaldırıldı.

Nedir bunun anlamı? Çok kısaca anlatayım:

Cumhurbaşkanının partisi ile ilişiği yeniden kurulacak.

Başka bir deyişle, Recep Tayyip Erdoğan (oylamadan evet çıktığı takdirde) hemen gidip AKP'ye yeniden kaydını yaptırabilir.

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Bu maddenin ilginç bir özelliği daha var. Oylanacaklar arasında olan pek çok maddenin yürürlük tarihi 2019 yılı.

Ancak bu madde hemen, yani sandıktan evet çıktığı takdirde derhal yürürlüğe girecek.

Bunun gerçekleşmesi için 2019 yılı beklenmeyecek.

Böyle bir tabloda Erdoğan elbette ki partisinin herhangi bir il veya ilçe örgütünde görev alacak değil.

Doğal olarak, en kısa süre içerisinde yeniden genel başkan seçilecek!

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Şimdi şu hilkat garibesi manzaraya bakın!..

Bir kişinin bir yanda “Tarafsız (!)” cumhurbaşkanı, aynı zamanda partisinin genel başkanı olduğunu düşünün!

Cumhurbaşkanı olduğu zaman anayasa uyarınca Meclis kürsüsünde namusu ve şerefi üzerine ettiği “Tarafsızlık yemini” ise aynen duruyor. O maddeye her nedense dokunmadılar! Yani Pazar günü sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın, dünya liderimiz “Tarafsızlığını (!)” koruyacak. Yani siz öyle bilin!

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Şimdi gelelim hikayemizin can alıcı bölümüne… Hadiseyi adım adım götürelim.

(Unutmayın, bu yazıyı varsayımlar üzerine kurguluyorum.)

– 16 Nisan'da sandıktan evet çıktı.

– Recep Tayyip kabul edilen anayasa uyarınca partisine gidip üyelik kaydını yaptırdı.

– En kısa zamanda yapılacak kongrede yeniden partisinin genel başkanı seçildi!

– Şu hukuk komedisine bakın ki, karşımızda hem “Tarafsız” cumhurbaşkanı, hem de

doğal olarak siyasette taraf

olan bir parti genel başkanı olacak!

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Kendisi hakkında bu süreçte doğal olarak yazılar yazılacak, insanlar ileri geri konuşacak, belki ister istemez ağır sözler de söylenecek.

Bu durumda ya kendisi avukatları aracılığı ile doğrudan hakaret davaları açacak. Ya da hakaret davaları savcılar tarafından açılacak!

Cumhurbaşkanına hakaret!

Yargılanan sanık “Yazıma (ya da sözlerime) eyy AKP genel başkanı Erdoğan diye başlamıştım. Benim sözlerim cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a değil, AKP genel başkanı siyasetçi Erdoğan'a yöneliktir” derse ne olacak?

Savcılar ve mahkemeler bu ayrımı nasıl, hangi hukuk kurallarına ve adalet

ölçüsüne göre yapıp karar verecek?

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Hukukçu değilim. Dolayısıyla

işin inceliklerini bilmem mümkün değildir.

Ben gazeteci kimliğimle bu garip olayı gündeme getiriyor ve görevimi yapıyorum.

Pazar günü sandıktan hayır çıkarsa sorun yok… Ülkemiz, başımıza açılan gereksiz bir badireyi kazasız belasız atlatmış olacaktır.

Ama evet çıktığı takdirde karşımızda çift şapkalı, birbiriyle bağdaşmayan çift unvanlı bir kimse olacaktır.

Sanırım dünya hukuk tarihi böyle bir olaya şimdiye kadar tanık olmamıştır!

Bu işin ötesini, özellikle cumhurbaşkanına hakaret davaları konusunda neler olabileceğini tartışmak hukukçulara düşüyor.