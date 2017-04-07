Haydi öğretmenim, bugün hep beraber mitinge!..

Sevgili okurlarım, özellikle dünya liderimiz tarafından Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen evet mitingleri büyük ses getiriyor, ülke şahlanıyor!

Eee, “Tarafsız (!) cumhurbaşkanı” bu…

Elbette ses getirecek.

Onun ve başbakanı Binali'nin mitinglerini belki televizyonlardan izliyorsunuz.

Meydanlarda epeyce kalabalık oluyor.

İyi de, devletin ve milletin olanakları ve parasıyla düzenlenen bu mitinglere, kapalı salon toplantılarına kimler gidiyor?..

Daha doğrusu, kimler yaka paça götürülüyor?

İşte size belgeli bir örnek daha.

* * *

Dünya liderimizin bugün Hatay'da mitingi var. Okullarda görevli bütün öğretmenlerin katılması isteniyor.

Lütfen belgeyi dikkatle, gerekirse iki defa okuyunuz!..

Bu yazının “Türkçesine (!)” dikkat etmenizi istiyorum. Küçük çocukları eğiten öğretmenler ne yazık ki Türkçe bilmiyor.

Bilmediği bir yana, meydanda yer alacak öğretmenlerin bunu fotoğrafla belgelemesi isteniyor ve hepsinden, katılacakları konusunda önceden imza alınıyor.

Bu baskılardan sonra yandaş medya yayın yapıyor:

“Cumhurbaşkanımızın falanca yerde düzenlediği evet mitingine on binlerce kişi katıldı…”

Bu rezaleti ülkenin dört bir yanında izlemekteyiz.

Her miting için devletin ve milletin olanakları seferber ediliyor, paralar oluk gibi harcanıyor, düzmece ve şişirme kalabalıklar zorla toplanıyor.

Memurlar, işçiler, sendikalar, yandaş sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler…

Sıkıysa katılmasınlar.

* * *

Dün bu belgenin elime ulaştığı saatlerde Hatay'dan bir mektup geldi. Onu da sizlere yazanın ismini vermeden kısaca aktarayım:

“İsmim … Size Hatay'dan yazıyorum. Kanun hükmünde kararname ile öğretmenlik mesleğimden ihraç edildim. Bugüne kadar ne bir arayıp soran oldu, ne de ifademe başvuran!

Bu nasıl bir iştir ki bizi sorgusuz sualsiz mesleğimizden atan hükümet günlerdir ilimizdeki Suriyeli okullarına Suriyeli öğretmen alımı yapıyor ve bunlara kadro veriliyor.

Devletten aldığı maaş ve yardımlarla gününü gün eden Suriyeliler bir yanda.

Öbür yanda ise hiçbir şeyden haberi ve ilgisi olmadığı halde sorgusuz sualsiz işten atılıp açlığa mahkûm edilen bizler.

Suçumuz ne?”

Bugün size Hatay'dan iki örnek verdim.

Yazıktır… Bu yaptıkları ayıptır, günahtır be!..