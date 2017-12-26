Kısacık bir izin yazısı!

Sevgili okurlarım, bir yılı daha hep birlikte geride bıraktık. Demokrasi yine ayaklar altına alındı, Meclis işlerliğini yitirdi, parti devleti iyice kuruldu.

Ekonomi zor durumda, işsizlik zirvede…

Herkes, bütün kesimler haklı olarak ağlaşıyor.

Hak ve hukuk çiğneniyor.

Hukuk devleti yok edildi.

Kısacası, her şey tatsız.

Toplumun büyük bir kesimi karamsar, umutsuz…

Böyle bir ortamda, bir yıl içerisinde yapmam gereken bir sürü işim birikti. Onlara yeterince zaman ayırmam mümkün olmadı.

* * *

Yılın bu son günlerinde sizlerden kısa bir izin istiyorum…

Bir hafta 10 gün kadar.

Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum, en iyi dileklerimi iletiyorum ama değişen bir şey olmayacağını da biliyorum.

Ülkemizi ne yazık ki iyi günler beklemiyor.

Keşke yanılıyor olsam…

Dönüşte tekrar görüşmek üzere hoşça kalın efendim.