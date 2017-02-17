Kurtar bizi Katar!

Sevgili okurlarım Ankara'dan arabayla yola çıkan bir ekip birkaç gün önce Çorum'dan geçiyor. Çorum'dan geçerken leblebi almamak olmaz.

Bir leblebiciye giriyorlar, sohbet başlıyor.

-Nasıl işler?

-Hep beraber batık durumdayız. Piyasa tamamen durdu. Burada çok sayıda esnaf aslında iş yerlerimizi kapayacaktık ama biraz daha bekleyin dediler.

-Kim dedi?

-Hükümeti temsil edenler, Ak Parti milletvekilleri falan söyledi.

-Niye bekleyin diyorlar?

-Katar'dan para gelecekmiş, o paradan verip bizi kurtaracaklarmış.

-Peki ama hocam sen inandın mı buna?

-İnanmayıp ne yapacaksın!

-Ne zaman gelecekmiş bu para?

-Yani “Evet” çıkarsa…aman bekleyin, dükkanları kapatmayın dediler. Bu hükümet bizi batırdı, perişan durumdayız.

-Referandumda oyunu nasıl kullanacaksın?

-Evet diyeceğim!

-Neee?..

-Mecburen evet diyeceğiz.

-Yani hem sizi batırmışlar, hem de evet diyorsun.

-Evet çıkarsa referandumdan sonra Katar'dan gelecek paradan bize de verilecekmiş. Allah razı olsun Katar'dan.

* * *

Yurdum insanı!..Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında Katar dahil insanları yalanlarla kandırma süreci başlatıldı.

Rakamlar önceki gün açıklandı. İşsiz sayısında anormal artışlar var. Ekonomi çöküyor.

Resmi işsiz sayısı bir yılda 590 bin kişi daha artış gösterdi, işsiz sayısı 3 milyon 700 bin kişiye zıpladı.

Hükümet bunun farkında ama elinden bir şey gelmiyor.

Dünya liderimiz ise çok ilginç (!) isteklerde bulunuyor:

“İşsizlik dediğiniz nedir ki…her işveren yanına birkaç işçi daha alsın, işsizlik biter!”

Dünyada var olan bütün ekonomi kurallarını altüst eden, gülünecek bir anlayış!

Örneğin Çorum'da batık durumda olan ve umudunu Katar'a bağlayan leblebici, yanına birkaç kişi daha alıp çalıştıracak!

* * *

Bakanlar her gün açıklama üstüne açıklama yapıyor, toplumu uyutmayı görev bilen yandaş medya bu palavraları her gün manşetlerine taşıyor:

Falanca bakanlık 30 bin kişi alacak,…filanca kuruluş 45 bin kişiyi işe almak için çalışma başlattı,…20 bin öğretmen almak için girişimler son aşamaya geldi…”

Hepsi yalan, hepsi palavra.

Amaçları referandum öncesinde toplumun gözünü biraz daha boyamak, piyasaya sahte umutlar sürmek.

* * *

Sen 2002 yılından bu yana, hem de tek başına iktidarda değil misin arkadaş?

Nasıl oldu da resmi işsiz sayısı son bir yılda 590 bin kişi arttı?

Nasıl oldu da resmi işsiz sayısı 3 milyon 700 bin kişiye ulaştı?

Nasıl oldu da genç işsizlerin oranı yüzde 22.6'ya yükseldi?

Ama iktidar da kendi açısından haklı!

Çorum'da batık durumda olan leblebici gibi, vatandaş bunlara oy vermeyi sürdürüyor. Bazıları umudunu “Katar'dan para gelecek, size de verip kurtaracağız” yalanına bağlamış ama olsun varsın!

Referandum bir geçsin ey leblebici, sen görürsün başına gelecekleri.

* * *

İşin ilginç yanı, iktidar medyası da bu Katar yalanını pompalayıp duruyor. Dünya liderimiz konuşmuş. İşte dünkü yandaş gazetelerin hepsi aynı olan manşetleri:

“Erdoğan, Katar bizim kara gün dostumuz dedi.”

* * *

Bu Katar olayı çok ilginçtir.

Bunların iktidarında Türkiye'ye her yıl kaynağı ve sahibi meçhul olan milyarlarca dolar para giriş yapıyor. Örneğin bu rakam 2016 yılı için 11 milyar dolar.

Devlet ciddiyetine ve eşyanın tabiatına aykırı bir olaydır.

Paranın nereden geldiği bilinmez, daha doğrusu bilinir ama açıklanmaz.

Bu aslında kirli para, kara para.

Katar ve Suudi Arabistan'dan gelir.

Tarihin en büyük hırsızları tarafından yönetilen iki ülke.

Özellikle Katar'ın bu iktidarla acayip yakın ilişkileri var. Dünya liderimiz iki günün bir başı Katar ziyaretinde, Katar şeyhi Türkiye'de.

Suudi Arabistan Bilal Erdoğan'ın vakfına durup dururken 99 milyon 999 bin 999 dolar bağış yaptı. Nedir bu bağış, gerekçesi nedir?..

Niçin 100 milyon dolar değil de bir dolar eksik? Bunu hiç kimse anlayamadı. Ne bileyim, belki de havale ücretidir!

* * *

Recep Bey birkaç gün önce yine Suudi Arabistan ve Katar ziyaretinde idi. Yanında Genelkurmay Başkanı Hulusi Bey, MİT Müsteşarı, AKP'den aday adayı Hakan Bey falan…Bir de umre yapıp hep birlikte sevaba girdiler, Allah kabul etsin. Amin!

Türkiye'ye oralardan giriş yapan milyarlarca dolarlık şu kara para, kirli para işini de acaba konuştular mı!

O kirli paralar referandum öncesinde Türkiye'ye yine giriş yapacak mı, iktidara destek olacak mı, Çorumlu leblebicinin cebine de bir miktar girecek mi!

Sen bekle leblebici, girer…Mutlaka girer!

Yarabbim ne günlere kaldık, nelerle uğraşıyoruz.

Paralar suyunu çekti.

Son umudumuz, bunları kurtarırsa Katar ve Suudi Arabistan'ın hırsızları kurtaracak.