Ne İranlı imiş bu adam!

Sevgili okurlarım, şu anda Türkiye'nin bir numaralı kişisinin kim olduğunu sorarsanız, akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Rıza Zarrab!

Ben böyle yazdım ama, marifetleriyle (!) her gün karşımızda olan bu adamın gerçek adını bile bilmiyoruz.

Reza!.. Rıza!..

Zarrab!.. Zerrab!.. Sarraf!..

Geçmiş yıllarda biz onu sadece ve sadece bir magazin figürü olarak bilirdik.

Şarkıcı Ebru Gündeş'in kocası…

AKP iktidarının en has, en önde gelen destekçilerinden biri…

Aldığı yalılar, altındaki son model arabalar, görkemli yatlar, tekneler…

Yüksek sosyetemizin her olayında, her katmanında onun adı geçerdi.

Gizemli bir yaşamı vardı.

Milyarlarca dolarla oynayan bir uyanıktı. Bunca parayı nasıl kazandığını hiç kimse bilemezdi.

Bazı sözleri kamuoyuna yansımış, uzun uzun tartışılmıştı:

“Memurla orospunun bahşişini peşin vereceksin.”

* * *

Günün birinde 17-25 Aralık 2013 operasyonları düzenlendiğinde, onun adı yine gündeme geldi, hem de bir daha inmemek üzere…

Hükümetin bazı bakanlarına rüşvet ve büyük hediyeler verdiği iddia ediliyordu. Dinlemeye takılan telefon konuşmaları vardı.

Egemen Bağış'a çikolata kutuları içerisinde yüz binlerce dolar takdim etmişti.

Zafer Çağlayan'a İsviçre'den, değeri 700 bin lira olan bir kol saatini hediye getirtmişti.

Muammer Güler onun has adamıydı. Oğluna büyük rüşvetler vermiş, yapılan polis baskınlarında oğlunun evinde para sayma makineleri ve çelik kasalar ele geçmişti.

Bir başka bakan, Erdoğan Bayraktar bu olaylar ortaya çıkınca paniklemiş, NTV ekranına çıkıp “Ne yaptıysam başbakanın talimatıyla yaptım” demişti.

Halkbank Genel Müdürü'nün evine yapılan polis baskınında ise milyonlarca euro ele geçirilmişti. Paraların bir bölümü banyoda, süngerlerin içinde saklıydı. Genel müdür “Evde sakladığım bu paralarla Çorum'da imam hatip okulu yaptıracaktım” demişti!

* * *

Evet, bu olayları aynen yaşadık, tartışmasını yaptık. Artık herkesin bir beklentisi vardı:

Reza Zarrab yargılanacaktı. Yargılanması gerekiyordu…

Ve kahramanımızın bir süre sonra ABD'de boy gösterdiğine tanık olduk.

Orada hemen yakalandı, cezaevine atıldı. Şimdi aylardan beri cezaevinde yatıyor.

Yargılanmasına kısa süre sonra başlanacak…

Ancak Türkiye'de karıştığı rüşvet olayları nedeniyle değil, ABD-İran ilişkileri ve bu adamın tek başına, İran'a uygulanan ABD ambargosunu delmiş olması nedeniyle!

Tam bilemiyorum ama sanırım Türkiye'deki rüşvet olayları, bu davada ikinci planda yer bulacak.

* * *

İktidar kesimi ise şimdi yeni bir iddianın peşinde, bu adamı savunuyor:

“Reza'ya ABD tarafından kumpas yapıldı.”

Bu adam nedeniyle, geçtiğimiz günlerde Türkiye tarafından ABD'ye iki ayrı nota verildi, durumu soruldu.

Böyle bir nota verme olayı ilk kez oldu. Demek ki iş bizimkiler açısından son derece ciddi.

Peki iktidarda bu telaş niye?..

Çünkü Reza'nın itirafçı olup ABD mahkemesinde bülbül gibi ötmesinden, bildiklerini (Türkiye'de dağıttığı rüşvetler dahil) anlatmasından korkuyorlar.

ABD hukuk sistemi buna izin veriyor ve suça karışan itirafçılara ceza vermiyor. Dolayısıyla bizim arkadaşın tek kurtuluş yolu da itirafçı olmaktan geçiyor.

O zaman da, yandı gülüm keten helva!

Bir sürü pislikler açığa çıkacak.

* * *

Şimdi bu olayın en başından beri merak ettiğim bazı hususlar var. Aşağıdaki soruların yanıtı hiçbir zaman verilmedi:

– Adı böylesine somut olaylara karışan bu Reza, Türkiye'de niçin yargılanmadı?

– Reza'nın başrolde olduğu Türkiye'deki rüşvet olaylarına bazı Bakan Bey'lerin isimleri karışmıştı. Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar.

Bu şahıslar madem masumdu, madem kumpas kurulmuştu, o halde AKP bunları niçin bir daha aday gösterip milletvekili yapmadı? Onlara sahip çıkmak yerine niçin dördünü birden uzaklaştırmak zorunda kaldı?

– Şimdi bizim İranlı, ABD'deki davada gerçekten itirafçı oldu mu? Eğer öyleyse acaba hangi ölçüde ötecek, bildiklerini hangi ölçüde anlatacaktır? Dağıttığı iddia edilen rüşvetler konusunda ne diyecektir?

Bu konuda yapacak çok şey, sorulacak çok soru var ama en önemlileri bence bunlar.

Şimdi bekleyelim bakalım, ABD mahkemesinde yargılama başlayınca neler olacak!

Gizemli adamın gizemli yargılaması epeyce ses getirecek.

Türkiye'yi çok ilginç olaylar bekleyecek!