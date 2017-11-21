Petrol parası!..

Sevgili okurlarım, bundan bir süre önce, bir Afrika ülkesi olan Nijerya'dan gönderildiği iddia edilen birkaç e-posta mesajı almıştım.

Tam sözcüklerini unuttum ama mealen şöyle idi:

“Nijerya'nın en zengin insanlarından biriydim. Petrolcüyüm… Ülkemizde yönetim değiştikten sonra bizim bankalardaki bütün paramıza el koydular.

Bu parayı ancak yabancı ve güvenilir birinin çekmesine izin veriyorlar.

Biz yönetime sizin adınızı verdik.

Bankadaki paramız yaklaşık 40 milyon dolardır.

Uygun gördüğünüz takdirde bu parayı siz çekin. Karşılığında size üç milyon dolar ödeme yapacağım.

Vereceğiniz yanıtı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Mesajın altında Bay Okacha diye bir Afrikalı ismi!..

* * *

Birkaç gün arayla gelen bu mesajları okuyunca arkadaşlara gösterdim, onların da önerisiyle bu sahtekâr herife yazıp işletmeye karar verdim:

“Sayın beyefendi, mesajınız ilgimi çekti. Ben bu işte varım. Ancak nasıl bir süreç izlenmesi gerektiğini bilemiyorum. Lütfen ayrıntıları bildiriniz…”

Karşıdan düzgün bir Türkçe ile yanıt geldi:

“Biz size Nijerya dışında bir banka hesap numarası vereceğiz, siz ilk aşamada oraya 100 bin dolar havale edeceksiniz.

Bu bir kapara olacak.

Bir süre sonra paranın geri kalanı, hesabınıza tarafımızdan havale edilecektir. Saygılarımla.”

* * *

Tekrar sordum:

“Ama benim güvencem nasıl olacak? Ben 100 bin doları gönderdikten sonra ya Nijerya hükümeti sizin bana 40 milyon dolar havale etmenize karşı çıkarsa ne olacak?”

Yanıt geldi:

“Bize güvenin. Hesap numaramız şudur… En kısa zamanda bekliyoruz.” (Bir İsviçre bankasının adını ve hesap numarasını veriyordu!)

Herife yine yazıp oyunu bitirdim!

“Lan senin anan güzel mi, dolandıracak başka birini bulamadın mı lan sahtekâr!..”

Bizim Nijeryalı'dan (!) bir daha ses çıkmadı.

Belki daha sonra başkalarını tuzağa düşürüp paraları götürmüş olabilir, bilmiyorum.

Ve bana kalan miras!

Geçen hafta bir mesaj daha geldi. Bunun çıktısını aynen veriyorum… Dolandırıcılar bu kez sahte avukat ismiyle başvuruda bulundu!

Aileden kalan mirasın (!) boyutu, Nijeryalı ile kıyaslandığında bu kez biraz daha az ama idare eder. Allah bin bereket versin!

Dolandırıcı bu kez “Sizinle görüştüm” diyor ama yanılıyor.

Böyle başka miraslarla (!) ilgili olarak başkalarıyla görüşmüş olabilir.

Şimdi zamanım olsa ona da yazardım:

“Sayın avukat Richard Bey, ailemden kalan mirasa çok sevindim. Acaba bu parayı bir an önce alabilmek için ne yapmalıyım, bana nasıl yardımcı olursunuz?”

Bu mesajı alan sahtekâr mutlaka umutlanacak, “Yeni bir keriz daha kucağa düştü” diye sevinecekti…

Ve belki şöyle bir yanıt verecekti:

“Siz aşağıdaki banka hesabımıza beş milyon dolar gönderin ki, bilgileri sadece bizde olan bu mirası yarı yarıya kırışmış olalım.

Banka hesap numaramız şudur…”

Yine yurtdışından bir hesap numarası!…

Ortalıkta böyle kapkaççı çeteleri var.

İnsanları korkutarak, petrol parası, ya da hayali miraslar dümeniyle kandırıyorlar, saf vatandaşları bulup paralarını götürüyorlar.

* * *

Bunları, insanlarımızı uyarmak için yazıyorum.

Sahtekârlık ve dolandırıcılık ortalıkta kol geziyor.

Çok sayıda insanımız olanlardan ders almadı, günümüzde bile bunların tuzağına düşüyor.

Bazıları arkadan gelen polis telsizi sesleriyle telefonu açıp şöyle diyor (du):

“Emniyetten arıyoruz, PKK'da paranız çıktı…”

Bunlar beni de odamdaki direkt telefondan aradılar, küfür yiyince kapattılar.

* * *

Şimdi bu ifade güncellendi:

“FETÖ'de paranız çıktı…”

“Bank Asya'da adınıza açılan hesap ortaya çıktı…”

Ve Türkiye'nin dört bir yanında nice kimseler, en aklı başında olması gerekenler (benim kuzenim, büyükelçi bir arkadaşım ve üniversite hocaları dahil niceleri) bu tuzağa düştü.

Korktular, paraları ve altınları bu dolandırıcılara kaptırdılar.

Bazı sahtekârlar ise işi iyice büyüttü, şimdi bankadaki ve evdeki paralarla yetinmiyor, bu kez petrol parasıyla (!), aileden kalan büyük mirasla (!) yemlemeye kalkışıyor.

Vurgunun boyutları artık milyon dolarlarla ölçülüyor.

Lütfen uyanık olalım.