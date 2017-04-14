Referandumun böylesi!

Sevgili okurlarım, şunun şurasında iki gün kaldı. Pazar akşamı dananın kuyruğu kopacak. Haftalardan beri korkunç bir kampanya düzeni izledik.

İktidar partisi devletin ve özel sektörün bütün maddi ve manevi olanaklarını dibine kadar, son kuruşuna kadar tepe tepe kullandı.

Bu sonsuz para kaynağını nasıl elde ettiler, nereden buldular, kendilerinden başka hiç kimse bilmiyor.

Ellerinde örtülü ödenek parası var.

Bu, sonsuz bir para. İlgili yasa örtülü ödenek parasının nerelerde kullanılacağını belirtiyor. Savunmada, istihbarat giderlerinde ve vatanın yüksek çıkarları doğrultusunda…

Örtülü ödenek parası öyle bir silah ki, akıllara durgunluk verir!

Sonsuz bir miktar…

Ve yapılan harcamaların kaydı kuydu yok. İstediğiniz gibi ve istediğiniz yere harcıyorsunuz.

Fiş, fatura, harcama belgesi vesaire alınmasını gerektirmiyor.

Bu para şimdi cumhurbaşkanı ile başbakanın emrinde.

Ortaklaşa mı kullanıyorlar, kardeş payı mı yapıyorlar, nasıl oluyor belli değil.

* * *

Varsayalım herhangi bir devlet yetkilisinin elinde belli miktarda bir örtülü ödenek parası var.

Bilmeyenler için çok basit, küçücük bir örnek vereyim… O şahıs isterse örneğin bu paradan bir milyon doları kardeşine veya çocuğuna aktarıp onun lüks bir daire satın almasını sağlayabilir.

Bütün ödemeler gizli olduğundan bu durumu hiç kimse bilemez.

Günün birinde açığa çıksa bile suç olmaz.

Tansu Çiller başbakanlığı döneminde örtülü ödenek parasından yüklü bir miktarı dolandırıcı Selçuk Parsadan'a kaptırmıştı. Hadiseyi hiç kimse bilmiyordu.

Selçuk Parsadan günün birinde bana anlattı ve gerçek ortaya çıktı.

Olayın doğru olduğunu Çiller de kabul etti.

Peki sonrasında ne oldu?

Yargılandı mı, hesap soruldu mu?.. Hayır!

* * *

Şimdi iktidarın şu referandum kampanyası boyunca harcadığı korkunç paraları düşünüyorum, bu paraların nereden bulunduğunu doğrusu merak ediyorum.

İş alemine bastırdılar, yüklü paralar aldılar.

Yandaş kuruluşlar ve sendikalar devreye sokuldu.

Yurt dışından, özellikle Katar ve Suudi Arabistan'dan büyük paralar geldi.

* * *

Muhalefet partilerinin, özellikle CHP'nin parası yoktu. Salon kiralarını bile ödemekte zorlandılar.

Milletvekillerinin çoğu kampanya harcamalarını kendi ceplerinden yapmak zorunda kaldı.

Bazılarına çeşitli baskılarla salon bile verilmedi.

Bir de karşı tarafa bakın!

Altlarında devletin uçakları, helikopterleri, son model makam araçları…

Emirlerinde valiler, kaymakamlar, kendi adamları olan bütün kamu yöneticileri ve hatta cami imamları!..

Ve işbirlikçi özel sektör.

Bu olanakları kullanarak 81 ilde mitingler ve toplantılar yaptılar, her tarafı donattılar, medyayı tepe tepe kullandılar.

Medyanın tamamına yakını iktidarın elinde.

Üstelik OHAL var, istediğini alıp içeri tıkıyorsun!

* * *

Referanduma işte bu koşullar altında gidiyoruz ama ortalıkta iktidarın da çok iyi bildiği bir sıkıntı var.

Böylesine eşit olmayan koşullarda, milletin beyninin böylesine propaganda yöntemleriyle yıkandığı bir ortamda, normalde şöyle bir sonuç gerekir:

Evet yüzde 80, hayır yüzde 20.

Oysa durum öyle değil.

Hayır oylarının daha yüksek olduğu görülüyor…

Ve bu durum iktidarda inanılmaz bir korku ve paniğe neden oluyor.

Hepsinin kafasında aynı kuşku ve soru var:

Hayır çıkarsa ne yaparız?

O yüzden bu kadar asılıyorlar, bu kadar harcama yapıyorlar!

* * *

Bu korkuyu özellikle Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve onların destekçisi olan Bay Devlet Bahçeli yaşıyor.

Burada bir şey söyleyeceğim ama sakın yanlış anlaşılmasın, sadece bir varsayıma dayanacağım.

Varsayalım Pazar günü sandıktan yüzde 60 evet, yüzde 40 hayır oyu çıktı ve bir hilkat garibesi olan bu yeni anayasa kabul edildi.

Böyle bir sonuç bu üçlünün zaferi değil, açıkça yenilgisi olacaktır…

Sen devletin ve milletin bütün parasını, kamu kurumlarıyla birlikte personelini, camileri, yandaş medyayı, yandaş kuruluşlar ve akla gelen her şeyi bütün gücünle kampanyada kullanacaksın, sonsuz paralar harcayacaksın, topluma her türlü baskıyı yapıp korkutacaksın, evet demeyenleri terörist olmakla suçlayacaksın ve sonuçta (yine varsayalım) yüzde 60 evet oyu alacaksın!..

Evet, böyle bir durum iktidar açısından kesin bir yenilgi olacaktır.

* * *

Sevgili SÖZCÜ okurları, siz yurtsever, aydınlık kafalı, Atatürkçü insanlarsınız.

Pazar günü için sakın ola ki hiç kimse mazeret üretmesin!

İşim var, keyifsizim, hava çok kötü!..

Pazar günü hep birlikte sandık başında olacağız…

Anamızın ak sütü gibi helal olan “Hayır” oylarımızla o sandıkları dolduracağız.

Bizim elimizde sonsuz paralar, devletin ve milletin olanakları, içinde yaşadığımız saraylar, köşkler, altımızda lüks makam araçları yok.

Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün aydın izinde yürüyen milyonlarız.

Hepimiz bu gidişe oylarımızla dur demekle yükümlüyüz.