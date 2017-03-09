Şu muhalefet partisine bakın siz!

Sevgili okurlarım, iktidarın payandası, stepnesi ve en büyük kurtarıcı meleği olan MHP, şimdi anayasa değişikliğinin ve başkanlık sisteminin en büyük destekçisi.

Peki ama MHP bundan birkaç ay önce bu konuda ne diyordu?

Şimdi okuyunca inanmakta zorlanacaksınız ama lütfen dikkatle okuyun, bu partinin akıl almaz durumunu ve içinde yaşadığı çelişkileri bir kez daha görmüş olun.

Söz konusu partinin Genel Başkan Yardımcısı olan ve isminin başında “Prof. Dr.” unvanı taşıyan Semih Yalçın'la gazeteci arkadaşımız Kübra Par'ın yaptığı söyleşi 26 Ekim 2016 tarihli Habertürk gazetesinde yayınlanmıştı.

O tarihte anayasa tasarısı henüz ortada yoktu, Meclis'e gelmemişti.

Ancak işin özü belliydi ve MHP şiddetle karşı çıkıyordu!

Şimdi size o söyleşiden bazı bölümleri özetle sunuyorum. Bir ibret belgesidir.

Unutmayın, bu “Prof. Dr.” Semih Yalçın hem partisinin genel başkan yardımcısı ve ikinci adamı, hem de Bay Devlet Bahçeli'nin sağ koludur. Okuduğu metinlerin yazarıdır.

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– “Ak Parti Meclis'e başkanlık sistemini getirdiği takdirde kesin destekleyecek misiniz?

– Hayır, durum böyle anlaşılmamalı. Bizim düşüncemiz sayın cumhurbaşkanının anayasal sınırlar içinde kalmasıdır. Maalesef buna uyulmadı. Uyulmayınca da ülkede anayasanın ihlal edildiği fiili bir durum ortaya çıktı.

– Ak Parti'nin Meclis'e getirdiği teklif sizin ilkelerinize uygun olursa, o modeli referandum sürecinde destekleyecek misiniz?

– Hayır, biz parlamenter sistem diyoruz. Hangi süreçte olursa olsun bundan vazgeçecek değiliz. MHP'nin parlamenter sistemden vazgeçtiğini söylemedik.

– Peki demokratik açıdan ideal bir başkanlık sistemi önerisi gelse bunu değerlendirir misiniz?

– Hayır. Biz başkanlık sistemini toplum hayatımıza uygun bulmuyoruz. Biz parti olarak başkanlık sistemi hususunda kapıları kapattık, ‘Türkiye şartlarına uymaz' dedik. Bu fikrimizi değiştirmiyoruz.”

* * *

Kübra Par kendisine MHP'nin ikinci adamı tarafından söylenen bu sözler karşısında herhalde (ve haklı olarak) şaşırıyor ki, sorusunu bir kez daha yinelemek zorunda kalıyor:

– “İyi anlaşılması için tekrar soruyorum. Başkanlık sistemine kapınız tamamen kapalı mı?

– Evet. Parti olarak biz başkanlık sistemini doğru bulmuyoruz. Ama halk ‘Yok arkadaş ben uygun buluyorum' derse buna söyleyeceğimiz bir laf olamaz.

– Referandum sürecinde kendi tabanınız size ‘Bana ne tavsiye edersin' diye sorunca ne diyeceksiniz?

– Parlamenter sistem diyeceğiz tabii. Başka ne diyeceğiz! ‘Başkanlığa hayır deyin, parlamenter sistemi destekleyin' diyeceğiz.

– Referanduma götürüp sonra ‘Başkanlığa hayır deyin' demenizde bir çelişki yok mu?

– Hayır, hiçbir çelişki yok… Biz desteği AKP'ye vermiyoruz. Başkanlık sistemine de vermiyoruz. Biz desteği halk oylamasına veriyoruz.

– Yani yönetim krizinin aşılması için elimizi taşın altına koyduk mu diyorsunuz?

– Evet…

– Peki yarı başkanlık?

– Ona da kapalıyız.

– Partili cumhurbaşkanlığı?

– Ona da kapalıyız.

– Kesin ve net midir?

– Evet, kesin ve net.

– Acaba Bahçeli ile Erdoğan arasında gizli bir anlaşma mı var, talep ondan mı geldi diye soruluyor.

– Bu konuda hiçbir görüşmemiz olmadı. Pazarlık veya arka kapı siyaseti olmadı. Olmaz da… Biz siyasetimizi halkın önünde ve açık yaparız. Gizli olmaz.”

* * *

Sevgili okurlarım, Bay Semih Yalçın'ın söylemiş olduğu bu iddialı sözlerin mürekkebi bile henüz kurumadı.

Partisinin Bay Bahçeli'den sonra en yetkili ikinci kişisi başkanlık sistemine, partili cumhurbaşkanına, her şeye karşı!..

Beyefendi diyor ki “Biz parlamenter sistem diyoruz ve bundan vazgeçecek değiliz. Başkanlık sistemini toplum hayatımıza uygun bulmuyoruz.”

Bir de günümüze bakalım…

Bu hususların şimdi en büyük destekçisi ve savunucusu!

Recep Tayyip ve AKP bile, bu konuda MHP'nin yanında solda sıfır kalır.

Bu nasıl siyasettir, bunların hangi sözüne inanmak gerekir?

* * *

Peki ama bir siyasi parti ve onun genel başkan yardımcısı, bu birkaç haftalık kısa süre içerisinde nasıl böylesine çark eder!

Nasıl 180 derece döner?

Dün kara dediğine nasıl olur da bugün ak diyebilir?

Bu sorulara yanıt verilmesi gerekir ama kim verecek!

* * *

Bu ülkede MHP'ye gönül veren, her seçimde oylarıyla destekleyen milyonlarca yurtsever ülkücü var.

Partilerinin şu son birkaç yıl içerisinde düşürüldüğü acı durumları herhalde yakından izliyorlardır.

Bay Bahçeli, özellikle 7 Haziran seçimleri sonrasında Türk Milleti tarafından önüne altın tepsiyle sunulan iktidar fırsatını elinin tersiyle itti ve reddetti!

Beş ay sonra yapılan 1 Kasım seçimlerinde ise partisinin hezimete uğramasına neden oldu… Milletvekili sayısı 80'den 40'a düştü…

İktidar olmaktan korkuyordu.

* * *

Şimdi içine düştüğü açmazlar ve çelişkiler ise karşımızda bütün heybetiyle duruyor!

Dün kara dediğine bugün ak diyen bir partinin genel başkanı.

AKP iktidarının kurtarıcı meleği.

Onurlu ve yurtsever ülkücü taban onun ve partisinin hak ettiği dersi herhalde referandum sandıklarında Hayırlı oylarıyla verecektir.