Sevgili okurlarım, elime dün bir video ulaştı. Güler misin ağlar mısın, utanır mısın, vallahi ne yapacağımı, ne diyeceğimi şaşırdım.

Sayın dünya liderimizle Devlet Bahçeli yakın geçmişte birbirleri için neler söylemişler!

Bu karşılıklı ağır hakaretleri sergileyen iki kişi şimdi referandum öncesinde bir araya geldi ve kutsal amaçları (!) doğrultusunda işbirliği içerisinde.

İki tarafın da ağzından çıkan bu hakaretler yenilir yutulur lokma değil.

Gözlerimin önündeki görüntüleri kulaklarımla duymasam inanmazdım.

Size aşağıda ileteceğim bölümler her ikisinin çeşitli zamanlarda yaptığı mitinglerden, kapalı salon toplantılarından ve özellikle de Meclis kürsüsünde yaptıkları konuşmalardan derlenmiş.

Aşağıda okuyacağınız her satır farklı günlerde ve değişik ortamlarda söylenmiş.

Şimdi buyurun tiyatroya, kısaca izleyelim.

Sonrasında gülelim mi, ağlayalım mı, utanalım mı, ne yapalım!

* * *

RTE- Sayın Bahçeli günaydın. Gerçekten acınacak bir halin var.

RTE- Gördüğün zaman böyle ikili oynadığında melek yüzlü zannedersin.

RTE-MHP'yi küçülten bu adamla bir yere varamazsınız. MHP'ye genel başkan olan zat sen zaten uçma özürlüsün.

Bahçeli- Erdoğan aklıyla arasını açmış, klinik bir vaka haline gelmiştir.

RTE- Milliyetçiyim diyen MHP genel başkanı önce gitsin bu milletin edebinden (terbiyesinden) nasiplensin, bu milletin adabını öğrensin.

RTE- Önce haddini bileceksin.

RTE- Bir taraftan da milliyetçi ayaklarına takılacaksın.

RTE- Irkçılık yaptınız, kavmiyetçilik, kabilecilik yaptınız, şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz.

Bahçeli- Senin yaptıklarına ancak iblis (şeytan) teşebbüs eder.

RTE- Kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız.

Bahçeli- Sayın Erdoğan ya (PKK üssü) Kandil yetiştirmesidir, ya da Türk düşmanıdır.

* * *

Düzeyli tartışmanın ikinci perdesi:

RTE- Ey Bahçeli bunları ispat edemezsen sen alçaksın, adisin.

Bahçeli- (Burada Erdoğan'a çok ağır hakaret ediyor, sansür ediyor ve yazmıyorum.)

RTE- Bunu ispat edemezsen alçaksın, namertsin.

RTE- MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez, onun böyle bir derdi yok. Çoluk çocuk nedir bilmez.

Bahçeli- Cumhurbaşkanı olmanı geçtik de, sen nasıl bir insansın?

RTE- Evlenmemiş de olabilirsin o ayrı mesele ama sen ailenin kıymetini bilmezsin.

RTE- Bu adam siyasette çırak bile olamadı ve olamayacak da.

RTE- Genelkurmay Başkanımızın atılacak tırnağının bir paresi (parçası) dahi olamazsın.

Bahçeli- Sende şeref ve mertlik işportaya düşmüş, hurdaya çıkmış.

RTE- Ağzından salyalar akıyor.

RTE- Bunlar iki yüzlü.

RTE- Ey Bahçeli sana sesleniyorum. Bildim bileli o koltukta oturuyorsun hiçbir işe yaramadın yaa.

* * *

Ve en son sahne:

Bahçeli- (Çok yumuşak ve uysal bir sesle 16 nisan oylaması için gazetecilere açıklama yapıyor.)

“Bir tek ‘Evet' oyum vardır, onu vereceğim. (Meclis'te) Verdiğim ‘Evet' oyunu referandumda da aynen tekrarlayacağım.”

Helal olsun sana bu yollar!

* * *

Böyle bir muhalefet partisi lideri (!) dünya üzerinde herhalde bir adet vardır ve onun da adı Devlet Bahçeli'dir.

İktidar olmaktan, hükümette yer almaktan, ülke yönetmekten korkan biri…

Sadece bu kadar değil, bugüne kadar en ağır sözlerle saldırdığı, hakaretler ettiği iktidar partisi ve yöneticilerine, iktidarları sürsün diye destek olan bir kurtarıcı melek örneği.

7 Haziran 2015 seçimlerinde okkanın altına giden AKP'yi kurtaran, 1 Kasım 2015 seçimlerinde iktidarı yeniden ele geçirmesini sağlayan bir muhalefet partisinin genel başkanı!

* * *

16 Nisan oylamasında evet diyeceğini açıkladı.

Kendisiyle ters düşen milletvekilleriyle birlikte il ve ilçe örgütlerini partiden ihraç etti…

Ama gelin görün ki, MHP'nin tabanını oluşturan yurtsever ülkücüleri kandırması söz konusu olmadı.

Tahminlere göre MHP tabanının ve ülkücülerin yüzde 80'i bu oylamada Hayır oyu kullanacak.

* * *

Sevgili okurlarım, Türkiye'de parti liderlerinin bundan önce de kapıştığına ve kavga ettiğine çok tanık olduk.

Özellikle de şimdi hepsi rahmetli olan Demirel, Özal, Ecevit…

Zaman gelir birbirlerini sert sözlerle eleştirir, hatta küserlerdi.

Ama onlar hiçbir zaman birbirleri için “İblis, alçak, adi, şerefsiz, namert, ağzından salyalar akıyor” demediler.

Türkiye siyasetini bu utanç verici durumlara düşürmediler…

Ve sonrasında birbirleriyle sarmaş dolaş, iş ortağı olmadılar.