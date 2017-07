Uçak gemisi yapacağız, inşallah maşallah!

Sevgili okurlarım, bizim gibi ülkelerde halka bol kepçe vaatlerde bulunmak çok kolay iştir.

Halk bu vaatlere çoğunlukla kanar, gerçek zannetmeye başlar.

Örneğin siz dersiniz ki “Ey benim vatandaşım az kaldı. En kısa zamanda kendi uçak gemimizi Türkiye'de yapıp denize indireceğiz!..”

Size yıllardır oy veren kesimlerin aklına şu soruları sormak asla gelmez:

“Abicim bu ne iştir, nasıl yapacağız o uçak gemisini? Bu işin maliyeti ne olacak? O kadar para nereden bulunacak… Varsayalım yaptık, uçak gemisi bizim ne işimize yarayacak?.. Hint Okyanusu'nda savaşa mı göndereceğiz?”

* * *

Anlı şanlı dünya liderimiz birkaç gün önce bir açıklama yaptı…Neredeyse tek cümleden oluşuyordu!

“Kendi uçak gemimizi yapacağız!”

Ciddiyetten yoksun, ülke ve devlet gerçeklerinden uzak sözler…

Yandaş havuz medyası sayın büyüğümüzün bu sözlerini de anında manşetlere taşıdı.

Bizim gazetenin ekonomi yazarı Murat Muratoğlu dün bu konuda çok güzel bir yazı yazdı ve acı gerçekleri adeta yandaşların suratına çarptı. Şöyle diyordu:

“Belli ki iktidarın yeni konseptler bulması gerekiyordu. Eskiler artık kesmiyordu. İktidar da durumu uçak gemisiyle kotardı.

Hadi uçak gemisini yaptık diyelim. Aramızın iyi olduğu ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyorken o gemiyi ota boka yollayıp onlarla da aramızı mı bozacağız?

Şam'ı hallettik, şimdi Amsterdam'a cuma namazı kılmaya mı gideceğiz?

Sahi ne yapacağız?

İstikamet Katar mı olacak?”

* * *

İş sadece uçak gemisini yapmakla bitmiyor. Onun binlerce kişiden oluşan eğitimli personelini hazırlamak gerek.

Üstelik bizim elimizdeki F-16 uçaklarının ineceği bir gemi yok.

Şimdi uçak gemilerine çok daha modern, gelişmiş uçaklar inip kalkabiliyor.

Peki o yeni sistem uçakların maliyeti nedir?

Maliyeti de bırakın bir yana, elin oğlu bize o uçakları hibe etmeyeceğine göre, parayı bastırsak bile acaba satar mı?

* * *

Sen burada her gün ABD, NATO, AB, Almanya, Fransa vesaireye posta koyacaksın, “Bak sonra karışmam haaa” diye seslenip kendince gövde gösterisi yapacaksın, sonra da onların kapısına gidip “Aman abicim bana teknoloji satın” diye yalvar yakar olacaksın.

O kadarını yemezler…

Zira kendi sahip olduğun teknoloji ile değil uçak gemisini, onun tuvaletlerini bile yapamazsın.

* * *

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı olan sayın büyüğümüz her gün çıkıyor ortalığa ve topluma göz kamaştırıcı (!) vaatlerde bulunuyor.

İyi de onun ağzından çıkan bu sözler, hemen yanında bulunan danışmanları vesaire tarafından önceden bilinmiyor mu?

Ya da beyefendi onlara hiçbir konuda danışmıyor mu?..

Toplumun karşısına her seferinde böyle rastgele mi çıkıyor?

Her biri devletten çok yüksek maaşlar alan o yakın çevresinin ve danışmanlarının fonksiyonu acaba nedir?

Beyefendiyi arada bir frenlemek, olacakları ve olmayacakları kendisine arada sırada anlatmak, acaba gerekmez mi?

* * *

Uçak gemisi yapacakmışız!

Neyle, hangi parayla yaptıracaksın beyefendi?

Bir uçak gemisinin maliyeti en az 20 milyar dolar.

Onun üzerine inip kalkacak son model uçakların maliyeti derseniz, o da bir o kadar tutuyor.

Dahası var…

Tek başına uçak gemisi yapmakla

iş bitmiyor.

Bir de onu denizlerde korumakla yükümlü olan savaş gemileri, destek gemileri, denizaltılar yapacaksınız.

Eğer sayın dünya liderimiz “Yaa kardeşim, benim ağzımdan çıkan her sözü bu kadar ciddiye almayın. Uçak gemisi yapmak kim, biz kimiz” diyorsa, o zaman mesele yok.

Ciddiye almayız olur biter.

Deriz ki “Recep Bey'in amacı kendisine oy veren eğitimsiz, fazla düşünme zahmetine katlanmayan fanatik kitleleri gaza getirmektir…”

Ama böyle anlamsız ve tutarsız vaatler koskoca bir dünya liderine yakışmaz.

* * *

Ben size başka bir şey

söyleyeyim!..

Aslında Türkiye'nin bir “Uçak gemisi” var.

O geminin güvertesi falan yok

ama bütün dünya öyle tanımlıyor.

Peki nedir o?

Kıbrıs.

Bizim ilgi alanımıza giren Akdeniz'in tam göbeğinde, Mehmetçik tarafından

korunan, 30 uçak gemisinden

bile daha caydırıcı olan askeri

üssümüz.

Günün birinde gerçek bir uçak gemimiz bile olsa, o gemiyi

herhalde savaşmak için okyanus ötesine sevk edecek değiliz.

Geçmişte İngiltere bunu yapmış, uçak gemileri dahil deniz filosunu 1982 yılında okyanus ötesindeki Falkland adalarına gönderip Arjantin işgalini sona erdirmişti.

Bıraksınlar uçak gemisi masallarını bir yana da,

Kıbrıs'a sahip çıksınlar. Onun bize maliyeti 1974 yılında

497 şehidimizdir.