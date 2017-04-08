Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten; yasama, yürütme ve yargılama güçlerinin nasıl kullanıldığını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel bir yasadır. “KANUN-İ ESASİ”.

Ortada fol yok, yumurta yok durup dururken Sayın Bahçeli bombayı patlattı… “Ey millet, Sayın Cumhurbaşkanı nasıl olsa anayasal olmayan hakları kullanıyor, oldu olacak gelin yeni bir anayasa ile bu yaptıklarını yasallaştıralım.”

Sayın Bahçeli; yakın bir zamana kadar, Sayın Cumhurbaşkanına ekranlarda yenilir, yutulur olmayan hakaret ve söylemlerde bulundunuz. Bu söylemlerinizin en can alıcı sözleri de başkanlığa karşı oluşunuz değil miydi? Ne oldu? Neler değişti de şimdi yol arkadaşlığı yapıyorsunuz, anlamakta zorlanıyorum. Ülke siyasetinde geçmiş dönem de Sayın Kurtulmuş ve Sayın Soylu da AKP iktidarı ve yöneticileri için neler, neler söylemişti. Demek Türkiye'de siyaset buymuş. Şimdi aynı partide yol arkadaşlığı yapıyorlar.

Yeni anayasa taslağında milletvekili sayısı 600 oluyor. Bu taslak geçerse zaten iki parti kalacağına göre 50 milletvekili kontenjanı da MHP'nin üst kadrolarına yeter de artar bile.

Bilen var mı; yeni taslağı kim veya kimler hazırladı? Bir türlü bunu açıklayamadılar. Musikide beste sahibi belli olmayınca “ANONİM” deniyor. Gelin bunun adını da böyle koyalım…

15 YILDIR BU ÜLKEYİ KİM YÖNETİYOR?

Değerli okurlar; Sayın Cumhurbaşkanı tarafsızlık yemini ederek göreve başladı. Fakat tüm devlet olanaklarını kullandığı gibi 7/24 yandaş kanallarda da “EVET” çağrısı yapıyor. İlginç olan da çeşitli açılışlar yapıyor kandırması ile kent, kent dolaşıyor ve kampanya yapıyor. Uzun konuşmalarının küçük bir bölümü yasa taslağı ile ilgili. Geri kalanı metro, Marmaray, yol, köprü ve havalimanları hakkında. Sormazlar mı, bu bir genel seçim mi?

Ey Türk büyüklerimiz! Bu taslağı savunurken çok zorlanıyorsunuz. Sizler de bunun farkındasınız. Ekranlara çıkan yandaşlarınızın düştüğü zor durumları izlerken, “vah ülkem vah” demekten kendimi alamıyorum. “Terör bitecek, ülke uçacak”; nasıl olacak başkanlık olursa? Peki 15 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor?

Sn. Kılıçdaroğlu olmasa, meydanlar da kime saldıracaksınız merak ediyorum. Bu da yetmiyor, “HAYIR”cılara hain diyorsunuz. Allah'tan en son konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı “Hayır diyenler de bizim için saygındır” dedi. Dedi de “HAYIR” yazıp, bir yerlere asın bakalım neler oluyor? Bir dediğiniz, bir dediğinizi tutmuyor. Dün kara dediğinize bugün ak diyorsunuz. Soruyorum; böyle bir anayasa örneği dünya da var mı? Olmadığını da anayasacılar bangır, bangır bağırıyorlar. (Sayın Kuzu hariç). Hayrettir son zamanlar da Sayın Kuzu soyadı gibi hiç sesi çıkmıyor.

SAYIN BAHÇELİ'YE ‘HAYIR'LI YOLCULUKLAR

Ey devletimin büyükleri; devamlı meydanlarda salladığınız Sayın Kılıçdaroğlu bir öneri getirdi. “Ekranlara çıkıp tartışalım, halk da öğrensin.” Ne diyor Sayın Kılıçtaroğlu, ben tek başıma olayım, sizler de danışmanlarınızı alın, sizin önereceğiniz bir panelist ile yine sizin yandaş kanallardan birinde tasarıyı tartışalım. Yanlış anlaşılmasın; Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Dündar'ın “Halk Arenası”na çıkalım demiyor. Sizlerden yine ses seda çıkmıyor. Ortalıkta sallayacağınıza, çıkın Sayın Kılıçdaroğlu ile ekranlarda tartışın, halkta gerçekleri görsün. Ama bu işler için “yürek” lazım.

Yüce halkım; bu bir seçim değil! Bu kullanacağınız oy demokratik, parlamenter sistemin geleceğidir.

Sayın Cumhurbaşkanı, “mili seferberlik” diyor. Milli seferberliğin ne olduğunu 16 Nisan'da yüce Türk milleti gösterecek ve “HAYIR”lara vesile olsun diyecek. Böylelikle demokratik parlamenter sisteme de bağlılığını ispat edecek!

Sayın Bahçeli, ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı: “Her türlü milliyetçiliği ayağımızın altına aldık.” Yetmedi, bir de :“Ben bozkurtlarla dolaşmıyorum, en şerefli yaratık olan insanlarla dolaşıyorum”.

Ve siz bu kelimelerin sahibi ile yol arkadaşlığına çıktınız ve birlikte yürüyorsunuz. “HAYIR”LI YOLCULUKLAR..!

Barzani'de Kerkük'e bayrağını açtı ve o da bu referandum da “Evet” diyor. Sayın Bahçeli o da mı sizinle aynı tarafta oluyor?

SON SÖZ: HIRS, BİR SANDALIN YELKENİNİ ŞİŞİREN RÜZGARA BENZER; FAZLASI GEMİYİ BATIRIR AZI DA GEMİYİ OLDUĞU YERDE TUTAR. – VOLTAİRE