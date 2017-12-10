Suç Bakırköy Spor Vakfı’nın mı?

Değerli Okurlar; uzun zamandan beri ülke gündemi çok yoğun ve karışık… Ekonomideki sıkıntılar, siyasetteki soru işaretleri, zarrab davası, batıyla olan ciddi restleşmeler vb… Bunlar yetmezmiş gibi kadına uygulanan şiddet ve çocuk istismarı da her geçen gün artmakta. Gençlerimiz arasında ise uyuşturucu çok ciddi boyutlarda. Tabii tüm bu yaşananlar, insanımızı hem maddi hem de psikolojik olarak kötü etkilemektedir. Siz, siz olun, sokakta veya trafikte meydana gelebilecek basit tartışmalara bile girmeyin.

Özellikle geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi bu sıkıntılardan kurtarma görevi devlete ve yerel yönetimlere düşmektedir. Bilimsel olarak da kanıtlandığı gibi kültürel ve spor faaliyetlerinin arttırılması psikolojik olarak da insanları rahatlatmaktadır.

Tüm uygar ülkelerde, her kuşaktan insanın stressiz bir yaşam ve beden sağlığı için spor yapmalarını sağlayan geniş alanlar oluşturulurken, ülkemizdeki belediyelerin yaklaşımlarına gelin birlikte bir göz atalım.

Tüm kamuoyunun bildiği gibi, yakın zamanda Göztepe'de bulunan ve yöre halkının yoğun kullandığı tenis kortları Büyükşehir Belediyesi'nce, metro çalışmaları bahane edilerek kapatıldı. Hem Kadıköy Belediyesi hem de yöre halkı buna karşı günlerce direndiler. Üzücü olan da, ülkede artık bu direnmelerin yönetenlerce dikkate alındığını söylemek mümkün olamamakta…

Kadıköy Belediyesi, Göztepe'deki spor alanının kapatılmaması için yöre halkıyla birlikte mücadele verirken, Bakırköy Belediyesi'nde ise durum tam tersi olup, bakın neler yaşanıyor… İlginçtir 27 yıl önce yerel belediye tarafından gözetim ve denetimi altında yapılmış olan Bakırköy Spor Kulübü'nün kaçak ve amacına uygun olarak kullanılmadığı iddiasıyla bir gece vakti tüm yapılar içindeki eşyalar ile birlikte ansızın yerle bir ediliyor.

Değerli Okurlar; yıllarca çeşitli spor kulüpleri ve vakıfların yönetiminde görev almış biri olarak bu yapılanlara üzüldüm. Neler olup bittiğini öğrenmek için yöre insanlarından ve vakıf yöneticilerinden bu konuyla ilgili bilgi aldım. Yöre halkının aklını kurcalayan soruları sizlerle paylaşıyorum.

CEVAP ARANAN SORULAR…

◦27 yıl önce yapılan bu tesis kim veya kimler tarafından yapılmıştır?

◦ Bu kompleks yapılırken yasal prosedürler uygun olarak izlenmedi mi?

◦ Kuruluş amacına uygun olarak futbol, basketbol, voleybol ve tenis branşlarında eğitim vermiş ve spor kulübüne ekonomik destek sağlamış mıdır?,

◦2005-2017 yılları arasında iddia edildiği gibi 3.221.000 TL spor kulübüne yardım yapıldığı doğru mudur?

◦ Yerel Belediye ve vakıf, ücretsiz spor eğitimi vermiyor derken belediye çalışanlarının 80-100 çocuğunun kıyafet ve yiyecek giderleri vakıf tarafından karşılanmamış mıdır?

◦Bakırköy Spor Vakfı ve arazi üzerindeki yapıların yasal kullanma hakları 09/12/2003 tarihinde yapılan protokolle vakfa tahsis edilmiş midir?

◦Geçmişte protokol iptali için Belediyece, idari mahkemeye yapılan başvuru reddedildi mi?

◦Yıkım için mahkeme kararı var mı?

◦Yıkım kararı encümende mi alınmıştır?

◦Yıkım için neden bu kadar acele edilmiştir?

◦Sayın Belediye Başkanı, bu vakfa belli bir sürede olsa başkanlık yapmış mıdır?

◦ Vakıf amaçları dışına çıkıldığına nasıl karar verilmiştir?

◦ Vakfın hesapları bağımsız bir denetleme tarafından incelenmiş midir?

◦Sayın Başkan, vakıf başkanlığı sürecindeki yapmış olduğu bir konuşmasında bu vakfın mensubu olmaktan onur duyduğunu söylemiş midir?

◦Vakıfta yanlış şeyler yapıldığını söylerken, bu yanlışların düzeltilmesi için uyarı yazısı gönderilmiş midir?

◦Bir vakıf amaçları doğrultusunda hizmet verebilmek için parasal kaynaklarını size göre nasıl sağlamalıdır?

◦ Vakıf bazı kişilerin menfaatlerine hizmet ediyor derken ne anlatmak isteniyor?

Bu soruların cevapları ilgililer tarafından verilirse kamuoyunun kafasında ki soru işaretleri ortadan kalkacaktır.

Ve son olarak diyorum ki, dilerim bu arazi, tüm yöre halkının sevinçle karşılayacağı sanat, kültür ve sporla ilgili bir amaç için daha modern olarak yeniden inşa edilir. Çünkü bu alana ne veya neler yapılacağını, o yörede oturanlar kadar bizler de merak ediyoruz.

SON SÖZ:

Spor bir milletin gençlerinin o ülkeyi ayakta tutmasını sağlar.

ATATÜRK