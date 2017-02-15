Adamlar işsizliği bitirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinde hedef yükseldi. Bakan Tüfenkci, “Özel sektörün gayretiyle 2 milyonu bulur” dedi.

Ağanın eli tutulmaz tadında İTO 500.000, TİM 300.000, MÜSİAD 250.000, İstanbul İnşaatçılar Derneği 200.000, Mobilya Sanayicileri 50.000, valilikler, belediyeler, holdingler binlerce yeni istihdam sözü verdiler.

Çalışma Bakanı 150.000 kişinin topluma yararlı çalışma kapsamında istihdam edileceğini, yani iş yapıyormuş gibi gösterilip maaş ödeneceğini bile söyledi. Ben ona da razıyım.

Görelim bakalım, hepsi sözünü tutarsa yeni istihdam sayısı 5 milyonu bile geçer.

Yine de bu iş Türkiye İstatistik Kurumu'nu ayarlamadan olmaz. Gerçi ellerinden geleni yapıyorlar ama olsun, onların da bir kulağını çekiverin ki hedefe aykırı istatistikler yayınlamasın.

Peki, gerçekten 2 milyonu bulur mu? İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre işsiz sayısı ise 3.65 milyon kişiydi… Şimdi bunların 2 milyonu işe alınacak mı diyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, işsizlik 200 bin kişi azalsın, başarıdır.

Güzel kardeşim, işsizliğin hangi sebebini ortadan kaldırdınız ki işsizlik azalsın? Her şirket beş işçi alacak, al! Emir komuta ile mi çözeceksiniz işsizliği? Nereye kadar?

Madem öyle, bu kadar kolaydı da niye beş yıl önce yapmadınız? Pardon, yaptınız ama işe yaramadı! Neden acaba? Daha nedenini bilmiyorsunuz, nasıl çözeceksiniz işsizliği hakikaten? İşsizlik bir sonuçtur.

Bütün umudunuzu işsizlik fonundan patrona aktardığınız 735 lira katkıya mı bağladınız. O iş öyle olmaz.

Şirketler ne zaman eleman alır? Ülkenin istikrara kavuşacağına inanıp büyüme beklentisine güvenirse alır. Bu sayede daha çok iş yapacaktır. Daha çok kazanacaktır. İşleri büyütmek için işe alıma başlar. Var mı öyle bir görüntü? Yok!

Bakın; Kârları geçen yıl patlama yapan bankalar bile tasarruf etmeye, gider kısmaya çalışıyorlar. Gider kısma da, çıkarken elektrikleri kapamakla olmuyor maalesef. Cayır cayır eleman çıkarıyorlar.

Gelelim matematiksel gerçeklere… Eğer bu yıl Türkiye öngörüldüğü gibi yüzde 4.4 büyümeyi yakalasa bile işsizliği sadece 0.3 puan aşağı çekebiliyor. Bu yıl yüzde 2.5 büyüyelim, öpüp başımıza koyalım!

Ne olacak söyleyeyim. Maliyeti yüksek olan çalışanlar çıkarılıp yerine teşvike uygun gençler işe alınacak. Bazen de aynı sektörün şirketleri arasında paslaşmalar olacak. Onun çıkardığını ötekisi alacak, teşvikten yararlanacak. Budur!

Bu paketin de diğerlerinden farkı yok. İçi kof! Sıradaki gelsin.