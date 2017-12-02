Amerika’ya pandik atarsan…

Ay başında maaşı ödeyemeyen patronların en sevdiği cümledir; “Hepimiz aynı gemideyiz!” Nedense bu laf hep gemi su alırken söylenir. Kaptanın seyir defterine kaydedilir. Şimdi siyasiler çıkıp aynı nakaratı tekrarladıklarında insan ister istemez “ülke bu raddeye geldi mi?” diye düşünüyor. Belli ki gelmiş!

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Adam 45-50 milyon Euro rüşvet yiyor, gelen paranın yarısına ortak oluyor, çalıyor, önüne yatıyor, bahşişini peşin alıyor hâlâ güvertede poposunu yayıp güneşleniyor. Kimse de bir şey demiyor.

Millet evine iki kilo kıyma alamıyor, faturalarını ödeyemiyor, borçlarını döndüremiyor, ay sonunu getiremiyor, geminin altında zincire vurulmuş kürek çekiyor.

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Şahsi merakım devlet dairelerine, kamuya, belediyelere eş, dost, tanıdığı işe alırken, madenleri, arazileri, ihaleleri peşkeş çekerken, güzel kardeşim “batıracaksınız” diyenler vatan haini, çapulcu ilan edilirken aynı gemide değil miydik? Biz sonradan mı geldik?

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Sahi nasıl oluyor da bu haltı yiyen ceremesini çekmiyor, faturayı koca bir halk ödüyor. Maalesef aynı gemide olduğumuz gerçek! Kaptan köşkünde sefasını sürenler belli… Nitekim Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında konuşan Bakan; “İşçi ve işverenden fedakârlık bekliyoruz” deyip kırbacı vuruyor, titremiyor eli…

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Hele bu Türkiye'ye katkıları olan, hayırsever işadamı Zarrab meselesi… Cari açığı tek başıma kapatıyorum dedi kol kanat gerdiniz. Rüşvet verdi, akladınız, pakladınız. Bari yurtdışına çıkartmasaydınız. Bir de adamı yakalattınız.



Arkadaş siz fırtınaya doğru gidiyorsunuz, “dur” diyeni de dinlemiyorsunuz! Halkbank müdür yardımcısının kişisel eylemleri nedeniyle mi tutuklandığını sanıyorsunuz? Şimdi esas cevaplanması gereken soru; Bu durum şahıs riski mi? Banka riski mi? Ülke riski mi?

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Zarrab'ın itirafta bulunduğu her geçen gün işin rengi değişiyor. Dava ilerledikçe Türkiye'nin tamamı kapsama alanına giriyor. Bu dava banka işinden çoktan ayrıştı. Bütün ülke işe karıştı. Ben işin 300-500 milyon dolar rüşvetinde de değilim. Kabullendim. Lakin bu ülkede hukuktan, adaletten çoktan vazgeçtim.

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Peki, ne yapabilirler? Ekonomiyi çökertirler, dibine darı ekerler. Herkes etkilenir. Dünyada iş para olunca, kuralı koyan Amerika…



Adamlar iki yılda Rus ekonomisini çökertti. Çıkardıkları petrol, doğalgaz bile para etmedi. Haliyle gidip Amerika'ya pandik atarsan, bir zahmet sonuçlarına da katlan.