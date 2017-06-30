Çok beklersin vize Avrupa gelmez dize

Türk vatandaşlarının, en geç 2016 Haziran sonunda Avrupa Birliği'ne, Schengen bölgesine vizesiz seyahat edecekleri haberleri geçen yıl manşetleri süslüyordu. İnananı oldu, güveneni oldu… Seyahat planı yapan saflar tanıyorum!

Yalandı tabii… Olmadı… Avrupa suçlandı… Zaten olmayacaktı! İşin tuhafı, bugün AKP'ye sorsan, hâlâ görüşüldüğünü iddia edip üç vakte kadar bu iş olacak derler. Sen adamların geçmişine geleceğine küfredip sonra da “beni evine davetsiz kabul et” dersen, alacağının vize olmadığı aşikâr…

ÜLKE SAYISI 50'Yİ AŞTI!

Bakın; Eski Sovyet Cumhuriyeti ülkelerinin çoğu Avrupa'da vizesiz dolaşım hakkını elde etti. Her ne kadar Rusya'nın arka bahçesi sayılabilecek ülkeleri kendi safına çekme çabası olsa da Türkiye'yi hiç umursamamaları hazin değil mi?

İşin açıkçası alabilsek de bir başarı falan olmayacaktı. Zaten hiçbir şey yapmadan otursan adamlar vizesiz seyahati yapıştırıyorlar. Başvurana veriyorlar.

Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat hakkı tanınan ülkelerin sayısı Gürcistan'ın da dâhil edilmesiyle 50'yi aştı… Gürcistan'ın Avrupa ile ne alakası var diyebilirsiniz. Yok zaten… Adamların nüfusu bizdeki Suriyeli sayısı kadar…

Nüfusa da bakmıyorlar. Öyle olsa 47 milyonluk Ukrayna'ya vizesiz dolaşım vermezlerdi. Avrupa Birliği'ne girelim demiyorum, vizesiz girelim diyorum. Dışişleri Bakanı meşgul, Survivor izlemeye gidip maç yapıyor!

Avrupa Birliği, Hristiyan kulübü tekerlemesini de ciddiye almayın. Güzel kardeşim Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları bile 2015 yılından beri vizesiz olarak Avrupa'da serbest dolaşım hakkına sahip! Adamlar gizliden din mi değiştirdiler?

ATIN BENİ AVRUPA'YA

Eğri oturup doğru konuşalım, en azından kendimize dürüst olalım. Beyin takımı dediğimiz insanların hatırı sayılır kısmı ve gençler Türkiye'nin mevcut halinden, kutuplaşmasından, hukuksuzlaşmasından oldukça rahatsız. Kafalarının bir köşesinde maalesef Türkiye'den gitmek var.

Zira tam zıt grup da aynı düşünceleri farklı nedenlerle paylaşıyor. Vizesiz dolaşım başlasın, Türkiye'de fakirlikten kırılanların büyük kısmı vizesiz gireceği Avrupa ülkelerine kapağı atıp, orada çalışıp, evlenip, yaşamanın hayalini kuruyor. Haliyle Türkiye transit ülke olacak. Şöyle söyleyeyim, İstanbul'un bile nüfusu azalacak!

Bu durumda kötü yönetildiğimiz için dışarıdan vize serbestisi alamıyoruz. Yine kötü yönetildiğimiz için insanlar ülkeyi terk etmeyi düşünüyor. Daha da fenası ülkeyi kötü yönetenler ve yönetilenlerin ekseriyeti bunun farkında değil!

Asıl soru, serbest dolaşım vizesi verilmeyen ülkeye serbest para gelir mi? insanların bile yaşamakta kararsız kaldığı ülkede para kararlılıkla durur mu?