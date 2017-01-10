Dolar sapıttı!

Aslında her gün devalüasyon oluyor. Türk insanı her gün fakirleşiyor. Sana doların yükselişi hakkında elli iki tane ayrı senaryo yazabilirim. Zaten bu işin gönüllüsü çok, onlar senaryo yazıyorlar…

Diyorlar ki; Amerika yapıyor, İngiliz ajanlarının oyunu, Siyonistler, Suriye'ye girmemiz, ekonomik darbe, üst akıl, alt bacak, Erdoğan antipatisi, Rusya ile yakınlaşmamız, yüksek özel sektör borcu, kötü giden ekonomi, hatalı yatırımlar, cari açık, verilen kamu garantileri, Trump etkisi, dünyada doların değer kazanması, genişlemeci para politikalarının bitmesi, falan, filan… Seç, beğen, al!

Gerçeği mi öğrenmek istiyorsun? Onu benden duy! Ülke kötü yönetiliyor! Yılların birikimi… Hem de o herkesin yere göğe sığdıramadığı günlerden başlayarak…

Oturup da iktidardan bir hamle yapmasını veya Merkez Bankası'nın bu gidişata dur demesini beklemek yersiz. Bunlar Türk Lirası'nın değer kaybını durdurabilecek zihniyete sahip değiller!

Kimse dış piyasalar falan demesin… Dünyadan tamamen koptuk. Zaten ülkeyi yönetenler OHAL ilan ettikten sonra, yatırımcıların hiçbir şey yokmuş gibi olağan davranmasını beklemek kadar saçma sapan bir düşünce tarzı olamaz!

Tenhada sıkıştırdılar

Bakın, ortada dövize müdahale eden kimse yok! Dolara küçük bir alış geliyor, beş kademe birden hacimsiz artıyor. Orada bekliyor. Bakıyorlar satıcı yok, beş kademe daha yukarı sürüklüyorlar, bekliyorlar, yine satıcı yok! Hadi bir beş kademe daha…

Merkez Bankası ülkenin en çok güven duyulan kurumlarından biriydi… Şu an var mı yok mu belli değil! İtibar eden zaten kalmadı. Ha Merkez Bankası, ha tost satan Merkez Büfe… Piyasalar için ikisinin de kredibilitesi aynı… Başkanı zaten takan yok! Oraya nasıl getirildiği belli… Sen Merkez Bankası Başkanı'nı tayin ederken torpil yaparsan piyasalar bu açığı affeder mi?

Hele halkın karşısına çıkıp, “elinizde ne kadar dolar varsa satın” diyorsan piyasa senin ne kadar çaresiz olduğunu görüp iyice üzerine oynar. Böyle bir hata yapılır mı? O da yapıldı!

Geldik bu günlere… Bilanço elimizde… Yabancı para kredi borcu bulunan firma sayısı 26 bin 562 adet… Finans dışı şirketler bunlar… Şirketlerin 8124 tanesinin borcu 5 milyon üzerinde… Bakkal, manav değil bunlar… Koca koca şirketler… Tökezlemeleri zincirleme etki yaratacak.

Yıllardır bugünlere geleceğimizi Cafer bir bez getir, Cafer bir bez getir, Caferrrr diye anlatmaya çalıştım. Lüzumu kalmadı… Bakalım nasıl temizleyeceğiz?