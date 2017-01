Dolar Terör Örgütü

Polis'in teröriste silahını doğrultup; “Hey, üstündeki dolarları yavaşça yere bırak ve ellerini kaldır” demesi büyük bir faciayı önledi. Nitekim o terörist üzerine dolar bağlayıp büyük bir eyleme hazırlanıyor olabilirdi. Yapılan operasyonda çok sayıda dolar ve Euro ele geçirilirken, dolar ve Euro almak için hazırlanmış TL'ler de dikkat çekti.

Yakında bültenlerin vazgeçilmezi bu tip haberler olacak. Nedeni ortada… Cumhurbaşkanı son olarak Türkiye'nin ilgi ile izlenen TV şovu “Erdoğan ve 300 Muhtar” programında; “Elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur. Amaç, Türkiye'ye diz çöktürmek, Türkiye'yi teslim almak, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır” dedi.

Bu tanımla doları, Eurosu olan terörist kapsamına girdi. Vatanını seven bir vatandaş olarak bize düşen, dolar bulunduran birini gördüğümüzde en yakın güvenlik birimine başvurmak.

Hele elinde biraz dolar, bir miktar Euro ve eser miktarda pound varsa molotof kokteyli için gereken malzemeler ile eyleme hazır demektir. Çok dikkatli olmak gerekir.

Haliyle döviz büroları terör yuvası oluverdi, çıktı. Bankalar teröre ve teröriste yataklık eder hale geldi. Altın fiyatları da dolara endeksli olduğundan kuyumculara da hücre evi demek yanlış olmaz… Ha Tahtakale, ha Kandil…

Merkez Bankası'nın 100 milyar dolara yakın rezerv tuttuğu biliniyor. Kaynağı kökünden kurutmak gerekmez mi? Bence operasyon yapılması an meselesi.

İşin ilginci bu Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra Türkiye'ye iki milyon dolarlık yatırım yapana veya bir milyon dolarlık taşınmaz alan teröriste vatandaşlık verileceği söylendi. Kim Türkiye'ye parasıyla terörist olmak için başvurur acaba?

Tabii bu açıklamanın bazı açmazları da yok değil! Köprü ve otoyol geçişleri dolar üzerinden hesaplandığına göre bu bağlamda iktidar teröristlerle işbirliği yapmış olmuyor mu? Bilemedim!

Bir başka çelişki Cumhurbaşkanı mal beyanında bulunurken 200 bin doları olduğunu belirtmişti. Neyse ki bütün dolarını TL'ye çevirdiğini söyleyerek büyük oyunu bozdu. Muhtemelen yine kandırılmıştı.

Peki, ya diğer milletvekilleri? Ayakkabı kutucu bakanlar? Onlar da hâlâ “dolar terör örgütünün” uyuyan hücreleri olamaz mı? Kripto dolarcılar yok mudur? Savcıları göreve çağırıyorum!

