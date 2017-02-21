Doları satın, 3.50’nin altından alın!

Cumhurbaşkanı aynı zamanda yatırım danışmanımız oldu, iyi mi? Dolar için açık açık; “Ben inanıyorum ki 3.50'nin de altına düşecek. Niye? Türkiye'ye girdiler durmayacak bunu göreceğiz” dedi.

Şimdi benim elimde dolar varsa neden satmayayım ki? Ülkenin en üst ve bence tek yöneticisi “dolar düşecek” diyor. Kendinden gayet emin…

Cumhurbaşkanı'na da güvenemeyeceksek kime güveneceğiz? Bence siz de varsa elinizdeki bütün dolarları satın, 3.50'nin altından yerine koyarsınız. Temiz para…

Tabii aklımda bazı soru işaretleri yok değil! Daha önce Cumhurbaşkanı iki güzide ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut ve Cemil Ertem de doların 3 lirayı geçemeyeceğini iddia ediyorlardı. Durum ortada…

Ya Cumhurbaşkanı bu yatırım önerisini verirken danışmaması gereken danışmanlarına danışmışsa? Ya düşmezse? Olur mu hiç öyle şey?

Tamam, ben bugün Cumhurbaşkanı'na güvenip dolarımı sattım, olmaz ama oldu da dolar 3.50'nin altını görmedi, ne olacak? Zararımı Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği mi karşılayacak? Herhalde konu ile ilgili önlem almışlardır. En kötü işsizlik fonu zararı karşılar. Aslına bakarsak bu hedef verme işi bugüne kadar pek başarılı gitmedi. Hükümet yetkilileri geçen yılın sonlarına doğru çıktılar, Türkiye'nin üç yıllık orta vadeli programını açıkladılar. Buna göre doların;

2017 ortalaması; 3.19 TL

2018 ortalaması; 3.30 TL

2019 ortalaması; 3.38 TL olması gerekiyordu.

Dolar 3.90'ın üzerine çıktı. Hani 2023 hedefleri deyip duruyorlardı ya… Herkesten önce dolar 2023 hedefine vardı. Kendisini tebrik ediyoruz.

Bir de ilginç bir işe imza attılar. Merkez Bankası kaynaklarından kullandırılan reeskont kredilerine TL ile ödeme kolaylığı getirildi. Bu kolaylığa göre ihracatçılar döviz borçlarını 31 Mayıs'a kadar 3.5338 lira fiyattan kapatabilecek.

Bu ne demek? İhracatçıysan dolarını şimdi sat, zamanı gelince dolar fiyatı yüksekte olsa bile sen kesin kâr edeceksin demek… Zarar etme şansın yok. Merkez Bankası senin cebine para koyacak. Kimin parasını ulufe gibi dağıtacak Merkez Bankası? Bilin bakalım kimin?

Yetkililer serbest piyasa kurallarının işlediği ülkelerde piyasalar için hedefte bulunamazlar, seviye veremezler. Analistler raporları yazar, kararı yatırımcılar verir. İşleyiş bu şekildedir.

Piyasa koşulları mı dedim ben? Elinde doları, Eurosu, faizi olanın terörist ilan edildiği yerde piyasa koşulu mu olur?

Yeni anayasa ile birlikte yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanacağına dair itirazlar vardı. Meğer yatırım danışmanlığı da Cumhurbaşkanı kapsama alanına girmiş.

Hayırlısı olsun.