Dünyada Türkiye’ye güvenen kalmamış!

Sağlam parası olan bir yatırımcısınız diyelim… Gidip de Nijerya veya Tanzanya'ya gönül rahatlığıyla güvenip milyar dolarlık yatırım yapar mısınız? Yapın valla… Oralar, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ne göre Türkiye'den daha iyi sıralamaya sahipler. Zambiya, Kırgızistan, Guatemala bizimle kıyaslanırsa hukukun kaleleri…

2016 yılında tam 113 ülke arasında Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde, Türkiye kendine 99'uncu sırada yer bulabildi. Hemen kendimize haksızlık yapmayalım. Uganda, Kamboçya, Nikaragua'dan falan iyi çıktık. Şimdilik…

Bu öyle masa başında rapor tarzında yapılan araştırmalardan değil! “The World Justice Project” adı altında yüz binden fazla insandan görüş alıyorlar. Üç binden fazla uzman ile değerlendiriyorlar. Sekiz alanda 44 göstergeyi dikkatle inceliyorlar. Notumuzu bir açıklıyorlar; Aaa Türkiye'de hukukun esamesi okunmuyor! Nasıl da şaşırdık hepimiz değil mi ama?

Şirketlere, mal varlıklarına cayır cayır el konulurken, hâlâ iddianamesi bile hazırlanmamış binlerce kişi hapis yatarken yine de böylesi bir sonuç haksızlık…

BİZ BİLE KENDİMİZE GÜVENMİYORUZ

Kesin dış mihrakların, Türkiye'yi kıskananların yeni bir oyunudur bu! Ona şüphe yok. Gel de bunu dünyaya anlat… Belli ki sabrımızı test ediyorlar. Artık milli ve yerli bir güven endeksi oluşturarak her yıl kendimizi ilk sırada ilan etmemizin ne kadar elzem olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Tamam, dünya Türkiye'nin hukukuna güvenmiyor. Peki, biz kendimize güveniyor muyuz? Hayır! Dünya literatüründe, “babana bile güvenme” sözü Türkçeden başka bir dilde var mı?

Türkiye bilimsel olarak kişiler arası güvenin dünyada en düşük olduğu ülkeler arasında yine sonlarda… OECD ülkelerinin olduğu bir liste yayınlanmış, Türkiye yüzde 24 güven oranıyla sondan ikinci… Bunun Türkçe meali ülkemizde her 100 kişiden 76'sında güven problemi var.

Devletin milletini kazıkladığı, milletin devleti dolandırmaya çalıştığı bir ülkede yaşadığımız imajı hepimizin kafasına oturmuş durumda…

Güvensizliğin en başta gelen sebebi Türkiye'de hukukun tam anlamıyla işlememesi…

Dünya bize güvenmiyor, biz bize güvenmiyoruz. Ülkede arkasına güvenen bir borazancıbaşı kaldı. Eh yatırımı da o yapar artık!