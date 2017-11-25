Elâleme cennet millete cehennem!

Bir ülkenin başı bir türlü beladan kurtulmaz mı? Sahi ne yaptınız bu ülkeye? Neresinden tutsanız elinizde kalıyor!

Şimdi de Avrupa Birliği… Türkiye vergiyle ilgili kara listeye girdi gibi… Neden? Türkiye'yi vergi cenneti olarak görüyorlar! Zenginler için sığınağa benzetiyorlar. Amerika'nın üstüne şimdi bir de Avrupa… Halay başı Almanya… Bu işin sonu fena…

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Adamlar, Ankara'nın vergilendirme alanında şeffaflığı sağlama yönünde yeterince çaba sarf etmediğine inanıyorlar. Yani? Yaptırım uygulayacaklar!

Güzel kardeşim, bu ülkede neler dönüyor bizim haberimiz yok, gidip de size açıklama mı yapacaklar? Bugün, denetlenmeyi kabul etmeyen bir iktidar var. Vergi toplayan, hesap veremeyen, vermeyi hakaret kabul eden…

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Neye el atsan “gizli”, nereye baksan “devlet sırrı” gibi kavramlarla vergilerimizin nasıl harcandığı TBMM'ye dahi açıklanmıyor. Avrupa da gidip bize “şeffaf değilsin” diyor! İnsan neresiyle güleceğine şaşırıyor. Zamanın Başbakanı Davutoğlu “şeffaflık paketi” açıklamıştı. Cumhurbaşkanı ikna olmadı. Paket rafa kalktı. Davutoğlu ufaktan yol aldı. Başbakanlığı bırakmak zorunda kaldı.

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Yolun taşları, geçen yıl yurtdışından getirilen hiçbir varlığın önü, arkası sorguya tabi tutulmayacağı gibi, denetimden geçmeden, vergisi ödenmeden, incelemesi yapılmadan Türkiye'ye buyur edilmesiyle döşendi.

Hiçbir suretle gelir ve kurumlar vergisi hesabına dâhil olmayacak, vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacak, vergi cezası kesilemeyecekti.

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İşin ilginci yurtdışı varlıklar, üçüncü kişiler adına da Türkiye'ye getirilebilecekti. Veraset ve intikal vergisi de alınmayacaktı. Nitekim birileri zenginliğe doğru yol aldı!

İster bankadan transfer yap ister bavula koy getir, sorgusuz, sualsiz ve de vergisiz hesaba geçsin. Para bir güzel temizlensin.

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Vergi cennetleri vergilerden kolayca kaçabildiğiniz, ödemeniz gereken vergilerden anlaşmalarla yakayı sıyırabildiğiniz yerler. Vergi sistemi sağlam olan ülkeler, vergi cennetinde hesapları olan şirketlere güvenmezler. Para getirmezler.

Vergi kayıtlarıyla oynar veya gizli tutar, kafasına göre af çıkarır, rüşvete göre adam kayırır ve yolsuzluğa saptırır. Sonuçta kara para aklanır. Lakin ülke başına bela alır.

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Yoksa limonataya bile lüks vergisi konulan bir ülkenin cennetle ne alakası olabilir? Bu nasıl cennet ki, aldığımız nefesten bile vergi kesilir! Türkiye vergide cennetse muhtemelen millet de huri oluyor. Derelerinden vergi akıyor.

Peki, halk ağır vergiler altında ezilirken kime cennet bu ülke? Kime hizmet ediyor bunca huri? Yine yediğimiz hurmalar meselesi… Vatandaşla ilgisi yok yani! Ülke zenginlerin cenneti…