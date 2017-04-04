Enflasyonla verilmek istenen mesaj!

Enflasyon artmış, 2008 yılından beri en yüksek seviyeye ulaşmış. Mart ayı enflasyonu yüzde 11.29 oranında gerçekleşmiş. Bize kısaca bu kadar fakirleştiniz diyorlar. Külliyen yalan!

Bu açıklamayı yapanlar hakkında, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeye teşebbüsten soruşturma açılmalı.

Bakın; ülkede ekonominin kötü gitmesi için koalisyon hükümetlerinin yarattığı istikrarsızlık ortamı olması gerekir. Var mı öyle bir ortam? Yok! Yaklaşık 15 yıldır ülkeyi AKP tek başına yönetiyor. Ülkeyi hem de tek başına yönetirken, bu kadar kötü sonuç için ciddi anlamda kabiliyetsiz olman gerekir. Yani? Algı operasyonundan başka bir şey değil…

Ne o gelirimiz her geçen gün eriyormuş. Neyse ki referanduma az kaldı. Asrın Lideri; “Enflasyon yüzde 2'ye düşmüştür!” kararnamesi çıkartacak. Sonra ne yapacaksınız? Şimdi atıp tutmak kolay, o zaman itiraz etsenize…

Nitekim “evet” cephesinin dehası, MHP'nin başı; “Türkiye'de diktatör olmaz. Bir defa diktatör Türkçe değil” açıklamasıyla yüreklere su serperken aynı zamanda kirli bir oyunu da açığa çıkartmış oldu. Nasıl? Enflasyon da Türkçe değil! Demek ki enflasyon Türkiye'de yükselemez.

Zaten bu işin kurmaca olduğu o kadar belli ki… Tüketici fiyatları bazında mart ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 27.53 ile mandalinada gerçekleşmiş.

Amaç Turuncu Devrim mi?

Kim yiyor bu mandalinayı? Sıksan suyu içilmez, çekirdekliyse hiç çekilmez, votka ile gitmez. O zaman neden mandalinanın fiyatı bu kadar artıyor?

Mandalina ne renk? Turuncu… Ya Hollanda? O da! Biz kiminle didiştik? Turuncularla… Bakın, aklınızı başınıza alın, şimdilik mandalina, uzatırsanız portakal kadar büyür bu iş demeye getiriyorlar.

Belli ki Avrupa'nın yeni bir oyunu ile karşı karşıyayız. Ufak bir soruşturma ile mandalinadaki fiyat artışının özellikle Avrupa bağlantılarına dair kuvvetli delillere rastlanacağını söylemek için âlim olmaya gerek yok!

Bu ülkede daha geçen hafta Çokonat ile darbe mesajı vermeye çalıştılar. Neyse ki sağduyulu bir grup hemen Cumhurbaşkanı'nın evinin önüne gidip korumayı akıl etti. Çokonat'ın ambalajı ne renk? Yaaa! Arkadaşlar Turuncu Devrim ile karşı karşıyayız!

Peki, bu oyunlara göz yumacak mıyız? Maalesef yumacağız… Daha kötülerini de göreceğiz. Enflasyon kuvvetle muhtemel sonbahara kadar çift hanede seyredecek. Eğer dolar kuru Rabia'yı zorlarsa 2018 de çift hanelerde geçecek. Yoksa yılı biraz da oynamayla yüzde 10'un altında enflasyonla kapatmaya çalışacaklar.

Çifte açık veriyoruz. Bu durum bir ekonominin arkadan dom dom kurşunu yemesi anlamına gelir ki uzun süre üstüne rahat oturmaz. Ayakta da ne kadar dayanabilirsen artık…