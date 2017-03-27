Eyy Amerika, sabrımızı test etme!

Bir referandum uğruna papaz olmadığımız ülke kalmadı. Fazladan üç-beş evet oyu için Avrupa ile ipleri kopartma noktasına gelmişken, Amerika ve İngiltere'nin uçaklarımıza koyduğu ambargo ile karşılaştık. Bu durum kalıcı olursa üçüncü havalimanını fena vurur. Uzun menzilli aktarmalı uçaklar Türkiye'yi pas geçer.

Yine de ilginçtir “Eyy Amerika” diye bir söylem duyamadık. Kimseye “Sabrımızı test etmeyin” demedik. Belli ki Amerika'ya karşı test usulü değil yazılı sınavdan yanayız. “Yakıştı mı size hiç?” diye sorup duruyoruz.

KISSADAN HİSSE

Amerika dediğin eski vahşi batı… Kovboyun biri hışımla kalabalık bir bara dalıp önüne çıkan sandalyeyi bir tekme ile devirmiş…

Salon sessizliğe bürününce; “Benim dışarıda duran atımı kim boyadı lan!” diye kükremiş. Sessizliğin devam ettiğini gören kovboy bu sefer daha hiddetli bir biçimde haykırmış; “Kim boyadı lan benim atımı?”

Arkalardan sandalye gıcırdamasıyla birlikte iki metre boyunda devasa bir adam ayağa kalkmış; “Ben boyadım lan, ne olacak?” Kovboy sesini inceltmiş; “Efendim boya kurumuş, ikinci katı ne zaman atacaksınız acaba?”

RUSYA AMBARGOYA DEVAM EDİYOR

Bizimki de biraz o hesap… Genel görüş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'dan özür dilemesi gibi referandumdan sonra Avrupa ile ilişkileri yumuşatma yoluna gideceği… Hiç kolay olmayacağını şimdiden söyleyeyim. Ne var ki diplomaside edilen her söz tarihe kayıt olarak geçer.

Alın size Rusya… Uçaklarını düşürmeden önce Rusya Federasyonu yaş sebze ve meyve ihracatında Türkiye'nin en büyük pazarıydı…

Sözde ilişkilerin düzelmesi ve Rus ambargolarının kaldırılması üzerinden altı ay geçti. Bizimkiler baktı ambargolar göstermelik olarak kalkmış, Rusya'dan ithal edilen buğdayda mantara rastlandı ve yasaklandı. Biliyorsunuz, biz ülke olarak bu gibi konularda çok hassas ve titizizdir. Aman ha!

ASRIN LİDERİMİZİ DİNLEMİYORLAR!

Nitekim Rusya ile aramızdaki sorunların çözüldüğü falan yok. Ne vizeler kalktı ne de Türk tır'larının Rusya'ya girişindeki yasaklar… Yumuşadı denilen ortam kazık gibi ortada duruyor.

Bu durum kime yaradı? Savaşta olan Suriye'ye… Suriye ürünlerin sadece meyve sevkiyatı bir önceki

yıla göre 11 kat arttı. Suriyeliler bu ülkenin ekonomisi bizden beter deyip savaş halindeki ülkelerine çalışmaya dönerlerse şaşırmamak lazım.

Zira hafta sonu Bulgaristan bile Türkiye'ye posta koydu. Yedi komşu ülkenin altısı ile didişiyoruz. Asrın lideri Türkiye'deymiş falan dinlemiyorlar. Dinlemezler de…

Uluslararası diplomasi incelikli iştir. Bizimki odun ile bilardo oynamaya benziyor.