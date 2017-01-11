Gemiyi hangi kaptan batırdı?

Ülkeyi yöneten başbakan çıkıyor; “İki kaptan gemiyi batırır, bana müsaade” diyor. Baktı Türkiye gemisi yan yatmış, ufaktan kaptanlıktan sıyrılma derdinde……

Diğer kaptan köşkünden güverte fazla görünmüyor olsa gerek ama işler hiç de iyi değil! Aralık ayının başında Kaptan Başbakan çıktı, önce dolarla bir güzel dalga geçtikten sonra konuşmasının nihayetinde doların ocak ayının ortasında normalleşeceğini söyledi. Ocak ayının da ortasına geldik. Dolar her gün rekor kırıyor.

Diğeri Kaptan Cumhurbaşkanı… Zaten kaptan Başbakanı'nı tayfalıktan alıp Kaptan yapan da O… Eski kaptan oldu mu sana kamorot…

Aralık ayının başında Kaptan Cumhurbaşkanı, elinizdeki dolarları satın kampanyası başlattı. Satanların parayı ne yapacağını da söyledi; Altın alın!

Türk halkı ellerindeki dolarları satmaya başladı. Onlar sattıkça dolar arttı! Esasen bedava tıraş olmak için 500 doları 3,40'tan bozdurana, dolar fiyatı 3,77 lirayı vurunca tıraş dün itibarı ile 185 liraya patladı.

İşin ilginci Türk halkı parayı hem altına hem de cep telefonuna yatırdı. Türkiye 2016 senesinin son iki haftasında tam 420 bin cep telefonu satın aldı! Kim cep telefonu almalarını söyledi? Muhtemelen vatandaşlar doğaçlama yaptı! 2016 yılı boyunca resmi rakamlarla 15 milyon cep telefonu satılmış. Kaçakları saymıyorum bile…

Sonra da dolar neden artıyor?

Altını, dolar verip yurt dışından alıyorsun, cep telefonunu da dolarla ithal ediyorsun. Ülkenin borcu var, harcı var. Onları da dolarla ödüyorsun. Haliyle dolar lazım. Ülkeye dolar gelmiyor. Gelmeyince de fiyatı artıyor.

Bozduran bozdurdu, vatandaşta bozduracak dolar da kalmadı. Şimdiki tehlike Cumhurbaşkanı'nı yalnız bırakmamak ve büyük oyunu bozmak adına halkın bozdurduğu dolarları geri alıp tekrar bozdurmaya çalışması olur ki, olmaz demeyin! Bu ülkede dolar bozdurup parasıyla Euro alıp büyük oyunu bozduğunu sanan milyonlar var!

Şaka maka karambolde 1 Euro da 4 lira gücüne erişti. Ama hemen öyle suratınız düşmesin, moralinizi bozmayın. Bugüne bugün Kamboçya Rieli, Zambiya Kwachası, SaoTome Dobrası ve Gambia Dalasisi'nden daha değerli bir para birimine sahip ülkenin evlatlarıyız.