İşi bilmeyen işçi ve işveren!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında 1404 lira alan 7 milyon asgari ücretli için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Hanım'ın; “İşçi ve işverenden fedakârlık bekliyoruz” demesine bakmayın siz… Söz konusu olan yine milli birlik ve beraberliğimiz…

Ekonomimiz çok iyi olduğundan, ülke hep coştuğundan, Türkiye büyümede dünya rekoruna koştuğundan zam yapılmasına gerek bile yok maaşlara…

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Hatta mümkünse biraz kırpsınlar… Fazla para başa bela… Bakın Zarrab'a… Asgari ücretli olsaydı Amerika'ya gidip tutuklanır mıydı? Veresiyeleri ödememek için evden kafasını çıkaramazdı. Çoluk çocuk yalılarda perişan olmazdı.

Bakan'a verdiği 50 milyon Euro rüşveti örnek mi alıyorsun? Yaklaşık ederi 235 milyon lira… Sen de çalışırsan, su gibi akıyor zaman. 13 bin 948 yıla, al işte eşitsiniz Ekonominin eski Bakanı'yla…

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Zira parayı kullanmasını bilene, asgari ücret çok bile… Ne kadar alıyor asgari ücretli? Kâğıt üzerinde 1404 lira… Onu bile kırpıyorlar ama yine de fazla…

Bakın, bugün bir asgari ücretli, “1 sterlin” sermayeli 266 tane şirket kurabilir MAN Adası'nda… Sonrasında milyon dolarlarla oynarsın, oradan buraya yollarsın, dekontları ortaya saçarsın.

Lakin işi bilmiyorlar. Ucuza alacaksın gemiyi, bulunca enayiyi ona satacaksın gemiyi… Bu kadar basit!

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Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı; “Ne valiye verdiğimiz maaş, maaş. Ne milletvekiline verdiğimiz maaş, maaş açık söyleyeyim” dediydi. Emin olun bunu yağ çekmek için söylemedi! Belli ki içinden geldi. Yazık değil mi? İşçi ve işverenden fedakârlık isteyen Bakan Hanım ne alıyor? Hepi topu kemiksiz 18 bin 500 lira… Bunun yanı sıra hayat sigortası, yolluk, bakanlar için makam aracı hizmeti, şoför hizmeti, yakıt ödeneği, telefon ve bilgisayar gibi özel iletişim destekleri, güvenlik ve koruma hizmeti ve makamlarında yiyecek içecek hizmetleri de dâhil olmak üzere üç-beş ödenek… Neye yetecek?

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Neyse ki Meclis Lokantas'ında yiyorlar. Yoksa aç kalacaklar. Menü gayet uygun… Her bütçeye göre… Verseler ya asgari ücretliye…

Pilav 1 lira, fırın makarna 2 lira… Yoğurtlu pazı kavurma 2 lira…

Dil balığı tava 6 lira… Kıyarsan 8 liraya, kuzu şiş tabağında…

Izgara siparişlerinin bekleme süresi 20 dakika, ben uyarayım da sonra tatsızlık çıkarma…

Et sote, patates yanında sadece 6 lira…

Menünün kralı Gaziantep doğrama… Kuzu eti, patlıcan, domates, biber, nohut, soğanın üzerine dök zeytinyağını… O da 8 lira…

Varsa yanında bozuk para, zeytinyağlı taze fasulye 2 lira…

Havuç salata, çoban salata 1.5 lira…

İçin mi yandı? Ayran, gazoz 1 lira… Tatlısız gitmez diyorsan künefe 2.5 lira…

Neyse ki Amerika'nın büyük oyunu bozulacak işçi ve işverenin yapacağı fedakârlıkla!