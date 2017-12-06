İyi mi gidiyoruz siz karar verin!

Size durumu somut gerçeklerle özetleyeyim. Hadi biri çıksın da itiraz etsin! Ekonomimiz coşuyor desin.

Enflasyon yüzde 13 seviyesine vurduktan sonra Merkez Bankası'nın faizleri artırması kesinleşti. Faizlerin artacak olması tabii ki ekonomiyi fena vuracak. Ne yazık ki yapacak fazla bir şey yok!

* * *

Merkez Bankası'nın bu hamlesi TL'yi bir süreliğine cazip hale getirir. Dövizi birkaç gün geriletir. Sıcak parayı kısmen Türkiye'ye getirir. Ya sonra? İşte orası fena!

Hayır, faizi artırmasa bu sefer de döviz kuru kopacak, gidecek. Şirketler yazdıkları kur zararlarından aldıkları kredileri ödeyemeyecek. Domino taşı gibi birbirinin üzerine devrilecek. Seri iflaslar gündeme gelecek.

* * *

Bu yılın başında benzer kur artışı ile şirketler şoka girdi. Merkez müdahale etti. Yine de faizler 3 puan yükseldi. Faiz yükü yüzde 25 arttı. Bugün geldiğimiz yer aynı… Anlayacağınız hiçbir işe yaramadı.

Ekonomi teklerken şirketler kredilere ancak uzaktan baktı. Bankalar hiç oralı olmadı. Taa ki devlet kefil olup bankaların kredi zararını karşılayacağını açıklayana kadar…

* * *

Al bu kirazdan kalmaz birazdan misali şirketler krediye üşüştü. Yaklaşık 220 milyar lira kredi her isteyene dağıtıldı. Ekonomi ısıtıldı. Yine de kimsede para harcayacak mecal kalmadı. Bu süre zarfında şirketler hem içeriden hem dışarıdan daha da borçlandı.

Geri ödemelerin zamanı geldi. Henüz yeni. İlk aylar ufak tefek aksaklıklar dışında pek bir sorun yaşanmadı. Lakin alınan krediler suyunu çekti.

* * *

Bankalar bilanço büyütemiyor, artık dışarıdan da ucuza ve kolay borçlanamıyor. Kredilerini uzatmak isteyen şirketler önüne konulan yüzde 20 faize razı olacaklar.

Oysa şirket kârını o kadar artıramayacak. Zira 2018'de Türkiye büyüyecek mecali bulamayacak. Gelecek yılın sonuna doğru iflas ertelemeye başvuracak. Anahtarı kayyumun masasına koyacak. İş orada kopacak.

* * *

Her sektörden şirketler bu haldeyken, Hükümet esasen bankaları destekledi, kaymağı onlar yedi. Paraya para demedi…

Bankacılık sektörünün net kârı, ilk 10 ayda 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 28,3 artışla 41 milyar 159 milyon liraya yükseldi. Kimse bu kadar büyümedi!

* * *

İyi de bu bankalar son iki yıl içerisinde on binleri kovdular yerine daha ucuza çalışacakları işe aldılar. Kesmedi, istihdam sayısını 6 bin 541 kişi azalttılar! Toplamda 622 şube kapattılar.

Buyur işte en kârlı sektörde durum bu! Bakın daha hiç Zarrab'a, Telekom borcuna, yap-işlet devret faturasına girmedim. Ülkeyi terletmedim. İyi gidiyoruz diyenin kafasına terliği geçiririm!