Neden ‘EVET’?

Cumhurbaşkanı'nı dinleyince bir kez daha “evet” için düşünmeye karar verdim. Meğer yapılan köprülerden hepimiz geçebiliyormuşuz. Ben boşu boşuna geçerken ampullü kazak giyiyormuşum. Parasını verdikten sonra geçmek serbestmiş.

Bizzat söyledi; “Biz şimdi köprüleri yapıyoruz sadece buradan AKP'liler geçsin diyor muyuz? Bütün vatandaşlarımız geçiyor.” İşte liderlik bu!

Ufak bir pürüz var ki, o da köprüleri biz yapmadık. Şirketlere yaptırıp karşılığında müşteri garantisi verip 20-25 yıllık borçlandık. İster geçin ister geçmeyin parasını vergilerimizle ödeyeceğiz ama olsun… Düşünmesi yeter!

Tabii ülkede istikrar olmayınca bu işler öyle kolay olmuyor. Ülkeyi 15 yıldır bizzat yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi; “Bugün kişi başına düşen milli gelir 11 bin dolar, eğer istikrar olsaydı bu 22 bin dolar olacaktı” diye… Sahi istikrar neredeydi? Hâlbuki bu süreçte ne koalisyon, ne doğru dürüst muhalefet söz konusuydu.

İşin açıkçası telaffuz edilen 11 bin dolar da tartışmalı. Bunun 4 bin doları revizyon adı altında kağıt üzerinde yapılan düzeltmeyle yükseldi, ama olsun… Niyet önemli…

Peki, daha fazla güç, daha fazla yetki ile istenilen istikrar yakalanır mı? İstikrar ekonomiyi katlar mı? Diğer ülkeler adımızı duyunca titrer mi? Eksik olan sadece “evet” mi?

Evet dediniz, kaybettiniz!

O zaman; dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 4.823 lirayken asgari ücret 1404 lira olduğu için “evet”… Bundan 13 yıl önce 2004 yılı nisan enflasyonu yüzde 10.18 seviyesinden bugün yıllık yüzde 11.29'a yükseldiği için “evet”… Artık “zam” sözcüğünü lügatlerden çıkartıp onun yerine ayarlama, düzenleme dediğimiz için “evet”…

İşsizlik deyince 2002 yılında yüzde 10.3'den alıp, 2017 yılını yüzde 12.7'lik oranla karşılayıp rekora koştuğumuz için “evet”… Faiz oranları 2013 yılına göre ikiye katladığı için “evet”… Doların yeni rekorlar kırması, arkasına bile bakmadan artması için “evet”… Hiçbir şey yapmadan otursa yüzde 2.5 büyüyecek Türkiye'yi yüzde 2.9 büyümesine sevinecek hale geldiğimiz için “evet”…

Kavgalı olmadığımız ülke kalmadığı ve bu kavgalar nedeniyle turizm çöktüğü için alayına “evet”… Sandık sonucuna göre Arabistan'dan 100 milyar dolar gelecek masalını bir daha dinlemek için “evet”… Suriye'den gelen 3.5 milyon mültecinin akrabalarını da ülkemizde ağırlayıp sayıyı 5 milyona vurdurmak için “evet”…

Büyük kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamından “yatırım yapılamaz ülke” notu almayı başardığımız için “evet”… Ülke, şirket, vatandaş ve 30'a yakın etnik kimlik ayrımı yapmadan borcumuz katlandığı için “evet”… Bitmiş terörü canlandırıp, binlerce şehit verip tekrar bitirmeye çalıştığımız için “evet”…

Hiçbiri sizi ikna edemediyse evlenirken dediğiniz “evet”i düşünün. Bu karar vermenizde yardımcı olacaktır.