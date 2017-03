ÖtaNazi yaptık!

Hani kavgada söylenmez derler ya… Almanlara “Nazi” demek de o hesap! Bu söylem bize ne kazandırır? Onu söyleyenlere sorun… Ben neler kaybettireceğini yazacağım.

Her şeyden önce ayıp!

Aslına sonradan çevirmeye çalıştılar. Almanlara “Nazi” diye bir tabir kullanmadık, yapılan uygulamalar o dönemi hatırlatıyor gibi bir şeyler dediler. Haliyle kimse yemedi.

Hâlbuki çok daha zekice kurgulanmış “çevir kazı yanmasın” cümleleri de sarf edebilirlerdi. “Almanya'ya Nazi demedik, Alanya'ya nazik” dedik gibi… Ama biz ısrarla Nazi dedik, iyi halt ettik. Analarına küfret, Nazi deme…

Özellikle bu Nazi konusunda çok hassaslar. Bu onlar için, zenciye köle, Müslüman'a terörist demekle eş değer… Adamların milli marşında devamlı tekrar eder; “Almanya her şeyin üstünde” diye… Özünde her Alman milliyetçidir.

Bu bilindiği halde referandumda istediğin “evet” oyları çoğalsın diye yapacağın propagandayı yapamayınca, tüm Almanları, Hollandalıları, Nazilere benzetmek Türkiye diplomasisinin tükenmişliğinin resmidir. Almanya'da yaşayan Türklerin gururu okşandı mı acaba? Bilemiyorum ama biz burada “evet” çıkması adına gereksizce bel altı vurmanın faturasını elbette ödeyeceğiz.

Sünnete komşu gelmeyecek!

Sen daha iki hafta önce turizmin kafasını kaldırması için “düğünü, sünneti Türkiye'de yap, komşunu da kap getir” demedin mi? O haldesin yani… Şimdi o Nazi komşu gelir mi?

O komşu gelmediği gibi kendinden gelecek olan da gelmez. Nitekim Berlin'deki turizm fuarında sinek avladık. Rezervasyon yapılmadı, yapılanlar iptalle sonlandı. Kapadokya'yı, Belek'i, Side'yi merak edip soran çıkmadı. Yüzde altmışa varan indirim uygulama kararı alınmasına rağmen, herhangi bir hareketlilik olmadı.

Tabii bu durum Alman turizm firmalarının yaptığı turizm boykotu çağrısının karşılığıydı. Tatillerini 10-15 yıldır Türkiye'de geçiren aileler bile tercihlerini değiştirdiler.

Peki, turizmde Almanya ve Hollanda ne kadar önemli? Türkiye'ye en çok turist Almanya'dan geliyor ve Hollanda da listede dördüncü sırada. Kuru kalabalık değil, para harcayan turist bunlar.

2015 yılında yaklaşık 5 milyon 600 bin Alman, tatilini Türkiye'de yaptı.

2016 yılına Sultanahmet'te canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden on Alman turistin cenazelerini Almanya'ya yollayarak başladık. Yine de geçen yıl Almanya'dan Türkiye'ye 3 milyon 890 bin kişi gelirken, Hollanda'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 906 bin kişi oldu. Bu yıl ne olur? Ötanazi hakkımızı kullandık. Otellerin açık büfeleri helva kavurur, hep beraber yeriz artık!