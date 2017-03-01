Referandum neyi değiştirecek?

Başbakan ve bakanların ağzından düşmeyen, “Şu referandum bitsin bakın neler olacak?” sakızının tadı çoktan kaçtı. Elbet referandum bitecek. Sahi neler olacak?

Ekonomi açısından hiçbir halt değişmeyecek. “Evet” çıksa da, “hayır” çıksa da Türkiye yeni bir belirsizliğe sürüklenecek. Referandumdan sonra bizi nelerin beklediğini bilen var mı? Aynı tas aynı hamamsa buyurun sofraya…

Ne olacak söyleyeyim. Önce teşvikler bitecek. Kredi Garanti Fonu suyunu çekecek. Zaten mucize kurtuluş olsaydı bütün ülkeler kullanırdı.

Krediyi alan ne yapıyor? Vadesi gelen borcunu döndürüyor, maaşları ödüyor, işletme sermayesi olarak kullanıyor. Ortada yatırım, yenileme falan yok! Yani? Günü çeviriyor.

Sicil affı geldi deniliyor. Gidin bakalım aftan yararlanıp kredi alabilen olmuş mu? Hikâye…

İyimser açıdan bakalım. Dolar düşüyor, istihdam seferberliği başlamış durumda, yatırım yapacaklara teşvikler veriliyor, turizm bağlantıları kuruluyor, ihracat destekleniyor. Bunların hepsi güzel gelişmeler ve ekonomiyi düzlüğe çıkartacak. Öyle mi? Hayal görüyorsunuz!

Dolar düşüyor evet ama nereye kadar devam edecek. Merkez Bankası faizleri 3 puan arttırdığı halde artık inemiyor. Merkez Bankası piyasayı dolar alamayacak kadar sıkıştırdığı halde dolar yerinde sayıyor.

Anlatsalar da bilsek!

İstihdam seferberliği işe yarar mı? Sırtını devlete yaslamış şirketler bunu mecburi gider olarak görüp ihtiyaç fazlası olduğu halde işe alım yapabilirler. Diğerleri zaten kan ağlıyor. Giderleri nereden kıssak diye bakıp, dönüp dolaşıp işçi çıkartıyorlar.

İşsizlik Fonu'ndan, işsize değil patrona verilip çare aranıyor. Nereye kadar böyle idare edilebilir?

Büyük projeler için hem bankaların hem ülke hazinesinin limiti doldu. Yurtdışından kredi bulabilmek için Varlık Fonu kuruldu. Tulumbada biten su gelecek de değirmen dönecek. Yeni kaynak yaratılmayacak, yeni borç aranacak.

Turizm belli ki bu yıl da yüzleri güldürmeyecek. Turizm denilince otellerin ötesinde, restoranlar, ulaşım sektörü, telekomünikasyon, perakende ticaret ve tekstil gibi farklı endüstriler de bu şoku hissedecek.

İhracat artacak deniliyor. Artsa da ne kadar artacak? Geçen yıldan daha fazla neyi üretiyoruz ki? Fazladan ne yatırımı yaptık ki? Klasik yeni pazarlar arayacağız ve bulamayacağız.

Mevcut tablo 15 yılda bu hale geldi ve enkaz edebiyatı yapanlar bu sürecin yöneticileri… Referandumdan sonra bugüne kadar akıl edilmeyen neyi yürürlüğe koyacaklar çok merak ediyorum.