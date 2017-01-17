Sıyırdık mı?

Sen sağ, ben selamet sonunda milletçe paranoyak olduk, çıktık. Paranoyak nedir demeyin, bildiğin ruh hastalığı işte… Sonunda kafayı yedik. Basit tarifi budur!

Hepsi kötülüğümüzü istiyor, herkes düşman… Biz de komplo teorileri üretip buna inanıyoruz.

Ülkeyi yöneten İktidar, bütün bunlar benim kabiliyetsizliğim diyecek değil ya, suçu bir yerlere atacak. İnsanlar da hak verecek! Zaten amaç sıyırmamızı sağlamaktı. Halk sıyırınca, düşmanlar yaratıp safları sıkılaştıracaklardı. Karşı çıkanlar düşman safında konumlandırılacaktı. Başardılar. Bu saatten sonra ne desen inandıramazsın. İşte kanıtı… A&G Araştırma Şirketi'nin araştırmasına göre katılımcıların yüzde 67.1'i döviz kurlarındaki artışın dış müdahaleler ve gelişmelerden kaynaklı olduğunu düşünüyor.

İktidarın uyguladığı yanlış politikaların bir sonucu olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 20.1 oranında kalıyor. Memlekette aklı başında adam mı kalmadı? Kalmış ama numunelik! Denilen o ki; Marmaray, Avrasya Tüneli ve üçüncü köprü ile gözlerini korkuttuk! Düşünün bakalım, bunlar dış mihraklar için neden önemli olabilir? Belli ki İstanbul'da trafik sorununun çözülmesini istemiyorlar! Başka bir mantığı da yok! Ancak biz bu oyunlara gelmedik. Yaptık!

Uçak satan onlar, kıskanılan biziz!

Üçüncü havalimanını da yapıyoruz. Almanya çıldırıyor! İstese daha büyüğünü yapmaktan aciz fakir bir ülke ya, bizi kıskanıyor. Biz havalimanı yapıyoruz, adamlar İngiltere, Fransa ile birlikte AIRBUS uçaklarını yapıyor. Havalimanı olmazsa uçaklar nereye inecek? Kime satacaklar? Türk bankaları, Avrupa, Amerikan bankalarından aldıkları sendikasyon kredileri ile bu projelere destek sağladılar. Borcun kefili de devletin hazinesi. Bu kredileri verenler salak ya, Türkiye ekonomisini batırıp verdikleri borçları geri alamayacaklar!

Esas sen ekonomini batırma ki, ticaret devam etsin. Paran olmadığı halde devasa projelere başla ki, yüksek faizi kabullen… Yabancılar sırf senin devletine ve milletine daha kolay borç verebilmek için neredeyse bütün bankalarını satın almışlar, gidip de batmanı ister mi? O zaman kendi kredilerini batırırlar.

Dolar kurunda yaşanan artış mı ne? Öyle derin analiz yapmana da gerek yok! Dört işlem bil sonuç çıkıyor zaten… Senin bir yıl içerisinde ödemen veya döndürmen gereken 210 milyar dolar borcun varsa ve ülkeye para gelmiyorsa bulmak daha zor daha maliyetli olur. Kur artar. Bu!

Üst akıl, dış mihrak falan yalan dolan. Ülkeye neden para gelmiyor? Düşün bakalım, neden?