Suriyeli vatandaş

Hani dış mihraklar, Türkiye'yi kıskananlar, çekemeyenler deyip duruyorlar ya inanın belanın böylesini onlar bile hayal edemezdi!

Ülkemizdeki Suriyeli güruhtan bahsediyorum. Kaçarak falan değil bariz davet ile geldiler. Başlarda ev sahibini alıştırmak için misafir dediler. Adamlar iyice yerleştiler. Seviştikçe ürediler. Ülkelerine gidip, bayramlaşıp, geri dönecek kadar da pişkinler.

Yönetimin planı kısaca; “Madem üç çocuk yapmıyorsunuz ben de Suriyelileri vatandaş yaparım” diye özetlenebilir.

Nitekim ülkenin başbakanı; “Suriyeli mültecilerden nitelikli olanlara vatandaşlık verilecek haddini aşan olursa da sınır dışı edilecek” dedi. Aşılan had kıstasının ne olduğunu belirtmedi. Muhtemelen AKP'ye oy vermemek kırmızı çizgileri!

Pazarda domates seçer gibi şunu al, bunu da al, bu niteliksiz, bu olmaz, bu haddini aştı, bu da olmaz, hah buldum şunu da ver mi diyeceksin? Geç kaldın! O işi Avrupa çoktan yaptı, nitelikli olanları kaptı.

Suriyelileri öyle bir anlatıyorlar ki, duyan da hepsini bilim insanı, keşfedilmemiş cevher sanacak… Oysa eğitim seviyeleri oldukça düşük. Bırakın Türkçe bilmeyi kendi dillerinde bile yüzde 45'in üzerinde okur-yazar olmayan bir kitle söz konusu… Benim mesleğim var diyenler sadece yüzde 4 oranında…

Hepsi okumuş çocuk olsa ne yazar? Güzel kardeşim senin Suriyeliye ihtiyacın mı var? İŞKUR'a kayıtlı 2.5 milyon kişinin yüzde 23'ü üniversite mezunu, iş arıyor. Onlar da kayıtlı olanlar. Gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu aşikâr…

Peki, ülkede kalan üç-beş nitelikli Suriyeli senin vatandaşlık teklifini kabul eder mi? Türkiye'de vatandaş mı olmak daha avantajlı, Suriyeli olmak mı? Nitelikliyse zaten bilir bunu!

Sınavsız üniversiteye giriyor. Ceplerine para konuluyor. Hastaneler, sağlık, ulaşım ücretsiz. Vergi vermiyor. Vergi mükellefi olmak için mi vatandaşlığa geçecek?

En basitinden Türkiye'de askerlik çağında 450 bin Suriyeli var. Adam Türk vatandaşlığına geçip Doğu'da Mehmetçikle beraber mi savaşacak? Zaten savaştan kaçmış, gelmişler. Kimseye faydaları yok!

İşin açıkçası Suriyeliler de Türkiye'ye bayılmıyorlar. Kapağı Avrupa'ya atmak için yola çıktılar, geçişler durdurulunca Türkiye'de kaldılar. Türkiye'de kayıt altına girerler mi? Bir kez girseler en fazla Edirne'ye giderler.

Türkiye'nin parasal kaybından hiç bahsetmiyorum. Belki 30 belki 40 milyar dolar… Zira bilmiyorum. Tam olarak bilen var mı?

Hiç sanmıyorum!