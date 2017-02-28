Varlık Fonu’nda yıldızlar geçidi

Türkiye'nin kolay borçlanması adına en büyük kamu şirketlerinin devredildiği Varlık Fonu için dünyanın tanıdığı önemli, meşhur kişileri içeren danışma kurulu oluşturuluyor.

Ne işe yarayacaklar? Fonun yatırım çekmesinin önünü açacaklarmış… Hayret! Yiğit Bulut'un karizması yetmemiş demek ki!

Ancak teklif götürülen kadro sağlam… Bu iş için Amerika'nın eski başkanları Barack Obama ve Bill Clinton gibi isimlerle iletişime geçilmiş. Hâlbuki en son “üst akıl” kapsamındaydılar. Meğer onlar da kandırılmışlar!

Bu tarz isimler verdikleri her konferans için yüzbinlerce dolar para alıyorlar. Bir de danışma kuruluna danışman olarak atarsan gitti Varlık Fonu'nun milyonlarca doları… Aldığımız borçlarla adamların maaşlarını öderiz artık!

Varlık Fonu'nun en önemli amacının, devredilen şirketlerin daha verimli çalışmasını sağlamak olduğu söylenmişti. Verimlilik adına ne danışacağımızı hakikaten çok merak ediyorum.

Obama ne yapacak? Varlık Fonu'na devredilen Eti Maden işletmelerini ona bağlarız. Yüz karası değil, kömür karası, böyle kazanılır ekmek parası der, gider namusuyla çalışır kazanır. Eyvallah.

Ya Clinton? İşte o sakat… Hem fonun hem kendinin önünü açar! ÇAY-KUR'u ona devrettik mi herkese “bi çay içelim mi?” çeker. Hatunu lafa tutmak için semaverle içer. Masrafları da fona gömer.

Kadroyu büyütmek gerek!

Yalnız kadro küçük… Benim önerim Paris Hilton da düşünülmeli. Fona devredilen arsaların içerisinde çok lüks oteller de bulunuyor. Hatun kişi hem otellerden sorumlu olur hem sahillerinde güneşlenir.

Ronaldo, Türk Telekom reklamlarından milyonlarca dolar kaldırırken şirketi de yakından tanıma fırsatı bulmuştu. Fona devredilen Türk Telekom hisseleri artık Ronaldo'nun elinden öper. Ronaldo fonu fiberler, gider.

THY için aranmaya gerek bile yok. Çuvalla parayı cebe indirip reklamlarında oynayan 80 yaşındaki Morgan Freeman bu iş için ideal… O kadar parayı bu yaştan sonra kendi bitiremeyeceği için torunları bize minnettar.

Sahi uçaklar hangarda yatıyorken, siparişler kargo uçağına çevriliyorken bu reklamla yolcu sayısını ne kadar artırmayı planladılar? Yönetim Kurulu türgev, ibb, ensar…

Araya bir iki de yerli ünlü sıkıştırdık mı, alın size ideal Varlık Fonu Danışma Kurulu… Rıdvan olsun, Arda'ya sorsun… Burak, Murat Boz'a pas atsın… Ahmet Çakar da parayı saysın.

Boşuna adına Varlık Fonu demiyorlar, birilerini illa varlıklı yapacaklar. Bari bizden de olsun, tam olsun.